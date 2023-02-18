Женщина, подобравшая кошек с ледовой переправы у Якутска, вышла на связь с зоозащитниками

Фото: скриншот видео
Неизвестная женщина, подобравшая брошенных кошек на переправе Якутск — Нижний Бестях, вышла на связь с зоозащитницей Златой Сычевой.
Она подобрала порядком замерзших животных и отвезла их в город (видео можно посмотреть по ссылке). К сожалению, по разным причинам у нее не было возможности приютить всех кошек у себя, поэтому она оставила их в подъезде общежития в районе ГРЭС.
Злата и ее единомышленники поехали забирать их туда, но кошки куда-то попрятались. Завтра утром поиски продолжатся.
«По всей видимости, кто-то выкинул на мороз кошку с четырьми подросшими котятами. Кошки явно с признаками обморожения, им нужна помощь ветеринара, поэтому мы завтра вновь пойдем искать их», — прокомментировала «КП-Якутия» Злата Сычева.
Обновление. Продолжение истории — здесь.
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