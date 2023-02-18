В Якутии обнаружили пятерых брошенных кошек на ледовой переправе реки Лены

Фото: Zlata_tv

Раздирающую сердце картину заметили 18 февраля жители Якутска на ледовой переправе через реку Лену.

Пять брошенных кошек жались на снегу на замерзшей реке. Известная зоозащитница Злата Сычева бросила клич о помощи, и сразу несколько людей поехали вызволять несчастных животных.

Фото: Zlata_tv

Один из мужчин приехал на место, где сидели животные, но их там уже не было.

«Кошек уже не было. Я вижу — там, где сидели кошки, кто-то ходил, и их забрали. Еще есть добрые люди на этой планете. Кошачьи следы никуда не ведут. Прямо к местам, где они сидели, идут человеческие следы. Размер ноги как будто бы женский, небольшой совсем, следы как будто от платформ», — поделился потом он со Златой.

Как «КП-Якутия» рассказала Злата Сычева, неизвестная спасительница кошек пока не выходила с ней на связь. Сегодня в Якутске в три часа на улице было зафиксировано минус 29 градусов.

Обновление. Продолжение истории — здесь.

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