Кинопрокат по не голливудским стандартам. Новую российскую киносеть запустили в Якутии

В России заработала первая киносеть, которая работает не по голливудским стандартам. Фото: t.me/ulusmedia

В России за последние 20 лет кинозалы открываются, как правило, в крупных городах, а малые населенные пункты остаются за бортом кинобизнеса. В Якутии запустили новую киносеть, которая переломит этот стереотип, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа кинотеатров не по западным лекалам

Современная система кинофикации, построенная по голливудским стандартам, оказалась для сельских жителей слишком дорогой и неразумной.

– Любую киноновинку сельчане могут посмотреть всем селом за 1-2 сеанса, а прежняя система проката по DCI технологии заставляла их крутить фильмы с утра до ночи, нарушая обычную работу домов культуры со своими мероприятиями для населения, – отмечают в правительстве Якутии.

В регионе предложили альтернативу, благодаря которой организовать кинопоказы теперь можно даже в самых маленьких деревнях. Все, что для этого нужно – проектор, собранный якутскими инженерами.

Фото: t.me/silatrudagorny

Как это работает? Проектор дает доступ к специальной платформе, с которой скачивается нужная кинолента на жесткий диск внутреннего сервера. Демонстратору остается только выбрать картину, определить сеанс, продать билеты, в том числе по Пушкинской карте, а проектор в назначенное время автоматически запустит кинопоказ.

При этом не требуется выделять пространство под целую кинобудку или нанимать киномеханика. Какого-то особого обслуживания такой кинотеатр не требует: ни замены ламп, ни высокоскоростного Интернета, главное, чтобы выход в сеть просто был.

На логотипе якутской киносети «Экстра Синема» алмаз и киноэкран в свете северного сияния. Фото: пресс-служба правительства Якутии

Таким образом можно крутить сеансы хоть каждый день, хоть раз-два в месяц. После каждого кинопоказа данные о количестве зрителей автоматически уходят в ЕАИС, а правообладателю фильма – отчет о его заработке и начисление гонорара.

Якутская киносеть уже работает на Донбассе, а скоро откроется и в других регионах России

В Якутии любят местный кинематограф, локальные фильмы регулярно собирают приличную кассу. Здесь можно вспомнить успех комедии «Зина и Леха. Операция Хвост и копыта», которая 3 недели держалась в числе 20 самых прибыльных фильмов октября. В «Экстра Синема» обещают, что библиотека платформы будет пополняться киноновинками не только якутского производства.

Якутской киноплатформой уже заинтересовались все регионы Дальнего Востока и не только. Планируется запустить эту систему по России уже в 2023 году.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Организацию кинопоказов за пределами республики уже опробовали на Донбассе. В сентябре новую систему запустили в городе Кировское, который помогают восстанавливать силами Якутии. Планируется открыть еще несколько подобных мини-кинотеатров.

Для создания единой культурной среды в новых регионах России важно организовать бесплатные кинопоказы с компенсацией расходов кинозалам и выплатой гонорара правообладателям в условиях невозможной пока регистрации контрольно-кассовой техники и крайне низкого уровня доходов населения, считают в «Экстра Синема».

Якутский кинопроектор сможет показывать в качестве 4К

Кинопроектор ECP-221 производится в Технопарке «Якутия», комплектующие из дружественных стран, сборка и все программное обеспечение – отечественные. Устройство способно демонстрировать изображение на экран до 10 метров ширины. В августе чудо техники презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита в Якутск.

– Контент полностью защищен, используется собственная система кодировки файлов, для которой якутскими программистами создан свой плеер. Производство первой партии из 10 проекторов профинансировал Минкульт Якутии. Проект реализуется под патронажем главы республики Айсена Николаева и уже привлек внимание целого ряда федеральных органов власти, – отмечают в пресс-службе правительства региона.

Якутский кинопроектор ECP-221 – небольшое и простое в эксплуатации устройство, которое крепится под потолком, превращая любое пространство, будь то школьный кабинет или дома культуры в кинозал. Фото: пресс-служба правительства Якутии

С развитием этого проекта система кинопроката в России получает новую жизнь, считает директор «Экстра Синема» Петр Чиряев.

– Мы шли к этому 10 лет и теперь пришло наше время. Прокат не умер, просто мы оставляем в прошлом голливудские стандарты и будем работать по российской модели со своим проектором. Хотим, чтобы даже в совсем небольшом населенном пункте у жителей была возможность смотреть киноновинки, – отметил он.

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