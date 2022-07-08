Якутия представила аналог проектора для кинозалов на Российской креативной неделе

Фото: АГиП Якутии

В рамках Российской креативной недели делегация Якутии представила проект развития российской сети кинопроката Extra Cinema, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Он разработан на базе технопарка «Якутия».

Идея разработки появилась три года назад. По затратам решение существенно ниже аналогичного с использованием оборудования DCP стандарта. Так, стоимость предложенного оборудования в разы дешевле, существующие аналоги оцениваются в четыре-пять миллионов рублей. Сэкономить удалось за счет отсутствия лицензии DCI, которую требовала ассоциация кинопроизводителей Голливуда. Для российского и в, частности, якутского кино, она не нужна.

Его уникальность — в сервере. Он автоматически отслеживает стоимость авторских прав и отправляет отчисления. Разработчики проекта предлагают устанавливать проектор, в частности, в сельских клубах, это существенно снизит затраты на организацию кинопроката.

Как рассказал руководитель Якутской республиканской киносети Петр Чиряев, проекторы планируют запустить в пяти тысячах залах, охват составит 20 миллионов человек. Проект будет работать под российское кино.