В Якутске убийцу бомжей — маньяка с «голосами в голове» приговорили к 24 годам лишения свободы

Фото: KP.RU

38-летний житель Якутска признан виновным в убийстве двух лиц по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, а также покушении на убийство по указанным мотивам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, громкое дело маньяка «с голосами в голове» всколыхнуло Якутск в мае прошлого года. Мужчину задержали после серии беспричинных нападений на людей без определенного места жительства. Маньяком оказался 38-летний уроженец Иркутска Денис Коробов, который когда-то работал водителем в мэрии города.

7 мая Коробов увидел ранее незнакомого ему бродягу, лежавшего на земле. Он схватил с земли фрагмент бетонной конструкции весом 29 кг и бросил его на голову несчастного. Посчитав, что убил бомжа, Коробов скрылся. Но медикам удалось спасти жизнь бездомного.

В этот же день маньяк заметил другого бомжа и напал на него с куском металлической профильной трубы. Он избил жертву до смерти, потерпевший скончался на месте происшествия.

Но и этого Коробову показалось мало. Он напал на другого человека без определенного места жительства, мирно стоявшего на мосту и скинул его с высоты 4,5 метров. После этого он подошел к своей жертве, несколько раз ударил по голове и утопил.

Пытался все скинуть на «голоса в голове»

Как оказалось, Коробов уже был ранее судим за побои (ст. 116), насилие в отношении представителя власти (ст. 318) и наркотики (ст.228).

Во время допроса он признался во всех трёх нападениях и пояснил, что совершил всё из-за «необъяснимой ненавистью к типажу потерпевших и непонятное желание убивать «слыша голоса и зов свыше».

Возможно, таким образом Коробов пытался избежать уголовной ответственности, выдав себя за невменяемого. Но видимо, суд не счел его оправдания убедительными.

В итоге по результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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