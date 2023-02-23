В соцсетях распространяются сообщения, что якутский дояр-миллионер мог стать жертвой избиения

Гаврил Терентьев. Фото: SakhaDay

В соцсетях Якутии распространяются сообщения, что 54-летнего Гаврила Терентьева, выигравшего 10 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше «Өрөгөй», нашли в городе избитым и положили в больницу.

Напомним, сельский работник из участка Улахан Кюель села Сылан Чурапчинского района Гаврил Терентьев в январе этого года выиграл в новогоднем розыгрыше 10 миллионов рублей и после этого решил круто поменять свою жизнь. Вместе с невестой они переехали в Якутск и хотели открыть свое дело.

Как пишет издание SakhaDay, после этого следы мужчины затерялись. С прессой не общается и его невеста. По информации издания, Гаврил Терентьев дважды менял номер телефона, чтобы избавиться от назойливых преследователей, просивших и вымогавших деньги. После слухов в мессенджере Whatsapp его бывший работодатель Семен Макаров забил тревогу.

22 февраля корреспондент SakhaDay обзвонил Республиканскую больницу №2 – Центр экстренной медпомощи, Станцию скорой медпомощи, Национальный центр медицины — пациент по имени Гаврил Терентьев не поступал. Возможно, новоиспеченный миллионер сам решил избавиться от излишнего внимания. Или же в больницах не захотели раскрывать личные данные пациента.

«Надеемся, что с мужчиной и его невестой все хорошо», — заключили в издании.

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