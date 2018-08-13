В Якутии ученые обнаружили скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-13T11:20:54+03:00

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Скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью обнаружили в Верхоянском районе Якутии. Останки древнего животного Ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV нашли на местности Юнюген в 220 км вниз по реке Яне.

Об уникальной находке сообщил директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов по спутниковой связи. Более подробные сведения будут известны по возвращению экспедиции в поселок Батагай.

Местность Юнюген на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных «мамонтовых кладбищ» в Якутии как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена, передает телеканал "Якутия 24".