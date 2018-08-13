2018-08-13T11:20:54+03:00
Наука

В Якутии ученые обнаружили скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

Древний слон хорошо сохранился в Верхоянском районе
Вероника АММОСОВА
Поделиться:
Климат Якутии позволяет обнаружить древних мамонтов в первоначальном состоянииКлимат Якутии позволяет обнаружить древних мамонтов в первоначальном состоянииФото: Вероника АММОСОВА
Изменить размер текста:

Скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью обнаружили в Верхоянском районе Якутии. Останки древнего животного Ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV нашли на местности Юнюген в 220 км вниз по реке Яне.

Об уникальной находке сообщил директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов по спутниковой связи. Более подробные сведения будут известны по возвращению экспедиции в поселок Батагай.

Местность Юнюген на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных «мамонтовых кладбищ» в Якутии как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена, передает телеканал "Якутия 24".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Токсичная Балтика, Рождество без елей и подорожание продуктов: как меняет мир жаркое лето-2018
Зной накрыл чуть ли не все Северное полушарие. И если в Москве “просто” +30, то в других регионах – сплошные аномалии и температурные рекорды. Что происходит и чего ждать дальше?
Новости 24
Якутяне заняли призовые места на четырех компетенциях WorldSkills
Якутянин Владимир Балынец побил свой рекорд на чемпионате Европы и победил
Оймяконский район может стать центром золотобычи Якутии
В Якутии продолжают тушить пожары на площади 170 гектаров
На этой неделе в Якутске ожидается жаркая погода
Молодых художников Якутии приглашают на выставку социальной рекламы
На озере в Верхневилюйском районе не обнаружили парализованных чаек
В Якутии на острове Котельный нашли останки туши мамонта
Мужчине, который перевозил дочь в багажнике, грозит штраф
В национальном парке "Ленские столбы" впервые прошла свадьба
В Амгинском районе Якутии убили медведя, задравшего лошадь
Новая музыкальная колонка Samsung похожа на якутский чорон
Два якутских фильма представят республику на кинофестивале «Окно в Европу»
В Якутии мужчина арендовал автомобиль и продал его
Якутскэнерго строит новые линии к подстанции "Майя"