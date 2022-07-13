«В центральной Якутии таких находок мало». Якутянка, нашедшая останки предположительно шерстистого носорога, рассказала о своем открытии

Фото Александры Петровой

Прогуливаясь по побережью реки Вилюй, преподаватель Северо-Восточного федерального университета, активист Российского географического общества Александра Петрова нашла останки ископаемого животного. «КП – Якутия» пообщалась с автором открытия и узнала, что будет с найденными древностями.

Фото Александры Петровой

На прошлой неделе состоялся очередной выезд «Полевой школы РГО». На этот раз преподаватели-активисты бесплатно провели мастер-классы в школе села Кысыл-Сыр, который стоит на берегу реки Вилюй.

В один прекрасный день недалеко от населенного пункта руководитель просветительского проекта Александра Петрова наткнулась на интересную находку, в которой она сразу распознала кость. Ее коллега Сардана Захарова нашла бедренную кость.

По словам собеседницы, кости даже не пришлось выкапывать, они просто лежали на песке.

– Для Якутии это обычное дело. После половодья или ледохода, когда обнажается дно, можно наткнуться на останки древних животных. Многие люди даже не обращают внимания на них, принимая ископаемое за обычную деревяшку или камень. За время своего пребывания под землей, кости меняют цвет в зависимости от грунта, в котором находятся, – поясняет преподаватель СВФУ.

Фото Александры Петровой

Она отметила, что все последние годы в программе «Полевой школы РГО» участвовал аспирант-палеонтолог Иван Пономарев, но именно в этот раз он отправился со студентами на практику в другой район.

– Как только я поняла, что передо мной останки ископаемого, то подняла две самые крупные кости, отнесла в наш лагерь, сфотографировала и отправила Ивану. По фото он предположил, что этот могут быть останки древнего шерстистого носорога, а именно нижняя челюсть и его бедренная кость, – рассказала автор находки.

Носороги – крупные животные, поэтому и кости у них достаточно весомые. Даже просто тащить их по берегу было непросто, признается Александра. По ее примерной оценке, челюсть весит около восьми килограмм, бедренная кость оказалась еще тяжелее – более 10 килограмм.

Фото Александры Петровой

По словам Александры Петровой, это открытие нельзя назвать уникальным, подобные останки регулярно обнаруживаются в Арктике, где холод помогает ископаемым хорошо сохраниться.

– В основном эта находка интересна тем, что она сделана в центральной Якутии, таких здесь совсем мало. Как отметил Иван Пономарев, найденная нижняя челюсть ценна тем, что ее намного реже находят, так как очень хрупкая, – сказала она.

Команда проекта привезла кости с собой в Якутск. Останки будут изучать специалисты Института естественных наук СВФУ и Музея мамонта.

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