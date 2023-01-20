Более 50 домов, школа и детский сад будут в 17 квартале Якутска

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Правительство Якутии приняло решение о застройке 7 кварталов Строительного округа. Комплексное развитие территории начнется в ближайшие годы, сообщается на сайте мэрии Якутска.

Речь идет о преображении кварталов «2а», «2б», «2г», «4а», «4б», «4в», «17».

Общая площадь территории будущей застройки составляет 53,16 га. Сейчас на ней расположено 165 многоквартирных двухэтажных деревянных домов, 139 из них уже признали аварийными. Общая площадь расселения составляет 93,8 тысяч квадратных метров.

Возведением нового современного микрорайона займется АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство». Генеральный директор компании Владимир Трегубов рассказал, что новый проект получил название «Спортивный». В рамках комплексного развития территорий появится 52 многоэтажных многоквартирных дома, детский сад, школа на 990 мест и другие социальные объекты.

Этот масштабного проекта вдохнет новую жизнь и заметно улучшит качество жизни многих горожан, уверен руководитель Управы Строительного округа Василий Рязанский.

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