В Якутске появятся новый завод и несколько жилых микрорайонов

Фото: пресс-служба АО СЗ «РИА»

В этом году в Якутске начнется строительство нового завода крупнопанельного домостроения, также в городе в скором времени появятся новые жилые кварталы. Об этом в прямом эфире на радио России-Саха рассказала руководитель Управления по реализации проектов застройщика «РИА» Мария Садовникова.

Новый завод позволит строить дома круглогодично

Новый завод крупнопанельного домостроения появится на Хатын-Юряхское шоссе с выездом на Базовый переулок. Сейчас ведется разработка его проектной документации.

На заводе планируют производить однослойные панели, отличающиеся прочностью, высокой скоростью постройки из них, малым весом и т.д.

«Дома из таких панелей могут быть разной планировки, на них можно устанавливать вентфасады. Так что такие дома, в отличие от типовых панельных, могут быть совершенно разными по дизайну. Также дома из однослойных панелей можно возводить почти круглогодично», — отметила Мария Садовникова.

Мощность завода составляет 50-75 тысяч квадратных метров жилья в год с возможностью увеличения объемов.

В микрорайоне «Звездный» сданы первые два дома

В новом микрорайоне «Звездный» активно продолжается строительство. «Звездный» получил в честь героев авиации и космоса. Согласно концепции, до 2027 года здесь, на южной окраине Якутска расположатся 66 жилых домов. Общая площадь жилого фонда составит 264,8 тысячи квадратных метров.

Два дома в секторе А уже сданы, идет их приемка Департаментом жилищных отношений Якутска. Завершается строительство еще пяти домов в этом секторе. А в секторе С начато строительство 10 домов, ведутся свайные работы.

Садовникова отметила, что сектор А предназначен преимущественно под программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Но есть и коммерческое жилье.

В ближайшие годы в микрорайоне «Звездный» появятся поликлиника на 600 посещений в смену, школа на 1100 мест, детский сад более чем на 300 мест. Также пожарное депо в секторе В и крытый каток в секторе А. Будут детские площадки, велосипедные дорожки и спортплощадки.

В 17 квартале появится микрорайон «Спортивный»

Фото: пресс-служба АО СЗ «РИА»

В конце прошлого года власти Якутии решили начать строительство нового микрорайона, который будет называться «Спортивный». Располагаться он будет на месте нынешнего 17 квартала, а также второго и четвертого.

Мастер-план микрорайона разработан с учетом требований современной комфортной городской среды. Предусмотрено благоустройство: скверы, детские площадки, велодорожки, места под раздельный сбор мусора, площадки для выгула собак. Предусмотрено строительство 50 многоквартирных домов, школы на 1100 мест, детсад на 240 мест и допгруппы к уже существующим.

Микрорайон не зря назван «Спортивным». Появятся многофункциональный центр эстетических видов спорта, спортплощадки.

Конкретных сроков строительства микрорайона пока нет. Проект находится на стадии утверждения в правительстве.

«Но можем примерно сказать, что переселение начнётся с квартала „2б“. Реализовать проект планируется в целом в течение 10 лет с момента принятия решения о комплексном развитии территорий. По переселению жителям будут предложены разные варианты», — добавила Садовникова.

Эко-квартал для тихой жизни

Фото: пресс-служба АО СЗ «РИА»

Новый эко-квартал «Чэчир» планируется к застройке на 6 км Вилюйского тракта с заездом с Сергеляхского шоссе. Предусмотрена комбинированная жилая застройка — малоэтажные дома, таунхаусы и отдельные коттеджи, крытый гараж. Будут детский сад на 1-2 этажах, спортплощадки.

Местность окружена сосновым лесом, в отдалении от шумной городской зоны. Основная концепция квартала — сохранение существующего рельефа и растительности. Выбор для тех, кто не желает отказываться от комфорта благоустроенных строений, но быть ближе к природе.

Как будет решаться вопрос с ветхим жильем и расселением людей

Замначальника Департамента жилищных отношений города Вадим Семенов отметил, что Якутск является городом с большой долей аварийных домов. Сейчас признаны таковыми 1159 домов — это почти весь деревянный жилой фонд в городе. В них проживает почти 35 тысяч человек.

Из этих домов удалось включить в действующую программу по расселению только 162 дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Из 162 включенных домов на переселение во втором этапе республиканской адресной программы вошло только 11.

«Но город в 2023 году закрывает второй этап переселения досрочно. Раньше мы расселяли по 10-15 домов в год, нынче — более 115. Один из способов решения проблем — как раз в рамках проектов комплексного развития территорий. Это ещё одна причина, по которой город поддерживает такие проекты, как „Звёздный“, в будущем — „Спортивный“ и другие», — подчеркнул Семенов.

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