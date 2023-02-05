Косуля, которую погрызли собаки в якутском поселке Жатай, выжила после операции

Фото: zoopolis_ykt

Удалось определить пол косули, попавшей в беду в поселке Жатай — это мальчик, который только сбросил старые рожки и уже отращивал новые. Об этом сообщается на официальной странице мини-зоопарка «Зоополис».

Напомним, в поселке Жатай утром 4 февраля на беззащитное животное набросилась стая собак и практически растерзала его. Безумную дикую охоту на улицах поселка заметили люди. Им удалось отбить жертву у псов.

Как отметила директор мини-зоопарка Айталина Кодирова, возможно, у косули уже были проблемы со здоровьем, так как еще до трагедии на голове у него наросла ледовая шапочка. Такое бывает у ослабленных особей, не могущих поддерживать температуру тела.

После нападения косулю положили на операционный стол в ветеринарной клинике. Операция была сложной, шансы на выживание мизерные, но косуленок смог пережить ее.

«Операцию перенес, но самая большая рана в брюшной полости размером с ладонь открыта. Вырван кусок кожи, края не стягиваются. Вижу внутренние органы. Нужны стерильность и тепло, поэтому косуль у нас дома в ванной. Взгляд пока осознанный, еще не отошел от шока», — говорит Айталина.

Как оказалось, собаки порвали косулю со всех сторон, выдрали мышцы и даже успели их измочалить, зажевать. Прямая мышца спины разорвана, брюшная полость была вскрыта, кишки вывалились и промерзли.

«Ветеринары говорят, что за последнее время к ним обращались с 15-16 косулями. Выжила одна. Давайте попробуем увеличить эту статистику? Если есть желающие помочь финансово, будем благодарны. Никогда ранее не просили, но такой тяжелый случай впервые», — просит директор мини-зоопарка.

Желающие оказать помощь пострадавшей косуле могут перевести деньги по номеру 89246643030 (Сбербанк, Айталина Кодирова).

Жители Жатая уже давно жалуются на засилье безнадзорных собак на улицах поселка. Нападения на людей продолжаются, но администрация не может построить приют для животных из-за отсутствия финансирования.

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