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Дом. Семья4 февраля 2023 8:46

В якутский поселок Жатай забрела косуля и стала жертвой стаи бродячих собак

Идет операция по спасению косули, на которую в поселке напали собаки
Светлана СТЕПАНОВА
Идет операция. Фото: скриншот видео

Идет операция. Фото: скриншот видео

Сегодня утром в поселок Жатай в Якутии забрела откуда-то косуля. Безобидное травоядное сразу же привлекло внимание стаи агрессивных собак.

Безумную дикую охоту на улицах поселка заметили люди. Им удалось отбить жертву у псов.

В ее спасении приняло участие большое количество человек, это и неравнодушные жители округа, и полицейские, и работники управляющей компании, администрации, и мини-зоопарка «Зоополис», и ветклиники «Дарвин».

Идет операция. Пишут, что, к сожалению, шансы на спасение мизерны: разорваны мышцы и другие части, внутренние органы выпали...

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