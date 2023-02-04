В якутский поселок Жатай забрела косуля и стала жертвой стаи бродячих собак

Идет операция. Фото: скриншот видео

Сегодня утром в поселок Жатай в Якутии забрела откуда-то косуля. Безобидное травоядное сразу же привлекло внимание стаи агрессивных собак.

Безумную дикую охоту на улицах поселка заметили люди. Им удалось отбить жертву у псов.

В ее спасении приняло участие большое количество человек, это и неравнодушные жители округа, и полицейские, и работники управляющей компании, администрации, и мини-зоопарка «Зоополис», и ветклиники «Дарвин».

Идет операция. Пишут, что, к сожалению, шансы на спасение мизерны: разорваны мышцы и другие части, внутренние органы выпали...

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