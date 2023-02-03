«Мы связаны по рукам и ногам законом». В администрации якутского поселка Жатай объяснили, почему не решается проблема бродячих собак

Собаки в Жатае. Фото: предоставлено KP.RU

2 февраля в поселке Жатай случился инцидент, едва не закончившийся трагедией — на женщину с двухлетним ребенком напала собака. Агрессивное животное смог отогнать чудом проходивший мимо мужчина.

Происшествием заинтересовался Следком Якутии, сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося.

А жители Жатая уже не могут дальше молчать о проблеме, которая назревает уже долгое время — это обилие безнадзорных собак на улицах поселка. Люди реально боятся за свою безопасность, а количество «бродяжек» только увеличивается.

Почему администрация поселка не предпринимает мер по отлову собак, и где обещанный приют по содержанию бездомных животных? Редакция «КП-Якутия» поговорила об этом с и.о. замглавы Жатая Русланом Кречетовым.

Хозяин отпускает животное на самовыгул

— По поводу вчерашнего инцидента могу сказать только то, что это была не бродячая собака, а хозяйская. Мы вчера провели собственное расследование, а сегодня начальник полиции выйдет на потерпевшую, чтобы она написала заявление. Затем сотрудники полиции проведут поквартирный обход, чтобы установить личность хозяина этой большой черной собаки и привлечь его к ответственности, — отметил Руслан Кречетов.

По его словам, именно на эту собаку не раз жаловались соседи. Хозяин отпускает ее на самовыгул, а она ведет себя агрессивно, хотя до этого случая пострадавших не было.

Желающих отлавливать собак нет

В администрации признают, что проблема с бродячими животными в Жатае очень острая.

— На самом деле мы связаны по рукам и ногам законом (закон «Об ответственном обращении с животными», вступивший в силу в 2020 году — прим. ред). В прошлом году мы разработали проект по созданию приюта для передержки бродячих собак, но не можем найти финансирование для него. Департамент ветеринарии не спонсирует строительство приютов. Сейчас ищем другие источники. А так место для приюта уже выделено, земельный участок сформирован, — говорит и.о. замглавы.

Кречетов отмечает, что в прошлом году администрация 13 раз объявляла конкурс по отлову собак. Согласно ФЗ-44, администрация не имеет права нанимать стороннюю организацию прямым договором.

— Но все 13 аукционов не состоялись. Причина — отсутствие претендентов. Нет желающих отлавливать собак, — отмечает чиновник.

По словам Кречетова, в пункте передержки бродячих животных Якутска жатайских собак не принимают на содержание по причине отсутствия мест. Там только вакцинируют и стерилизуют их, а потом выпускают обратно на естественное место обитания — то есть улицы Жатая. Даже если собака агрессивная.

Работаем с людьми

— Тем не менее, сложа руки мы не сидим. У нас работает административная комиссия, которая отрабатывает поступившие заявки. По ним сотрудники Департамента ветеринарии регулярно устраивают рейды. Разговариваем с хозяевами, выпускающими своих животных на самовыгул, с жильцами, которые прикармливают бродячих собак возле подъездов, — говорит и.о. главы.

Также в планах администрации поставить камеры видеонаблюдения во всех дворах.

— Не раз люди жаловались, что приезжают какие-то люди на фургонах, открывают двери и выпускают стаи собак. Конечно, «не пойман — не вор», доказать пока это мы не можем, но бродячих животных действительно становится больше. И чтобы найти этих людей и привлечь к ответственности, мы и хотим поставить во все дворы камеры, — добавляет Кречетов.

Таким образом, сейчас жителям Жатая остается уповать только на то, что деньги на постройку приюта каким-то образом найдутся. Иначе, согласно закону Бурматова, бродячие животные так и будут бегать по улицам поселка, в том числе и агрессивные.

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