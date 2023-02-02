«Меня всю трясет». В якутском поселке Жатай огромная черная собака едва не загрызла мать с двухлетним малышом

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Жуткой трагедией едва не обернулась традиционная вечерняя прогулка мамы с малышом в поселке Жатай. На них напала огромная бездомная собака, и если бы не смелость случайного прохожего, последствия могли быть катастрофическими.

Нападение произошло вечером 2 февраля буквально за час до публикации. Сразу после него напуганная Вероника, жительница Жатая, обратилась в редакцию «КП-Якутия» и рассказала, что произошло.

— Вечером 2 февраля мы с ребенком (ему два года) гуляли на детской площадке напротив дома 23 по улице Северной в Жатае. Это здание поликлиники. Когда мы вышли с площадки и направились домой, на нас напала огромная собака, — прерывающимся голосом говорит Вероника.

По словам молодой мамы, собака, вставшая на задние лапы, могла бы быть выше ее ростом.

— А у меня рост 170 сантиметров. Собака огромная, черная, не могу сказать, какой именно породы. Я взяла ребенка на руки. Она начала накидываться именно на малыша, хватала его за штанину, я еле-еле отбивалась от нее. Меня всю трясет сейчас, — признается женщина.

Если бы не молодой человек, проходивший мимо, ситуация могла окончиться трагедией. Он смог отогнать обезумевшее от злобы животное от матери с ребенком и проводил их до дома.

— Это уже крик души, пожалуйста, отловите всех этих собак! Как после этого выходить в садик пешком? Что делать, куда обращаться? — сетует Вероника.

Жители Жатая уже не первый раз жалуются на засилье бродячих псов, которые сбиваются в стаи и терроризируют людей. Руки и ноги местной администрации связаны так называемым «законом Бурматова», согласно которому отловленных собак следует выпускать обратно, а на постройку своего приюта для животных у муниципалитета денег нет.

Редакция «КП-Якутия» пыталась связаться с администрацией Жатая, но уже в 17 часов рабочий день чиновников был окончен. Надеемся, что они обратят самое пристальное внимание на эту ситуацию и защитят жизни и здоровье местных жителей.

Напомним, в Якутске в конце декабря 2021 года собаки насмерть загрызли 53-летнюю женщину, доцента Северо-Восточного федерального университета. За месяц до трагедии в этом районе города были зафиксировано несколько случаев нападений бродячих псов на людей, но никто надлежащих мер тогда так и не предпринял.

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