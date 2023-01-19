В Якутске в следующем году запустят новую сеть автобусов

Фото: мэрия Якутска

В Якутске планируют весной 2024 года запустить новую сеть маршрутных автобусов. Новую схему составят специалисты, которые изучат существующие маршруты – по словам замглавы города Антона Алексеенко, нынешняя автобусная инфраструктура Якутска попросту не справляется с потребностями горожан.

«Существующие маршруты, которые сформировались исторически, не успевают за довольно динамичным развитием города. Население растет, появляются новые микрорайоны, и людям необходимо обеспечивать полноценную транспортную доступность. Но увеличивать уже имеющиеся линии — это неверный подход», — заявил Алексеенко.

Как будет выглядеть новая схема, пока неясно. Однако чиновник утверждает, что полностью перерабатывать ее под ноль не будут – только существенно скорректируют сеть. К примеру, количество маршрутов (18 частных и 1 муниципальный) останется прежним.

«Мы разделим их на три группы. Первая — это магистральные маршруты, которые будут максимально прямые и работать на основных улицах. Их будет 4-6. Вторая — так называемые подвозные маршруты, которые будут подходить к магистральным из разных районов города, чтобы можно было осуществить пересадку, это порядка 5-6 маршрутов. И третья группа — внутригородские маршруты из одного района в другой, их будет около 10», — добавил Алексеенко.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.