Еще один автобусный маршрут появится в Якутске в 2023 году

Фото: 100yakutia.ru

В 2023 году в Якутске запустят еще один магистральный внутригородской автобусный маршрут, об этом сообщил в ходе заседания Якутской гордумы мэр города Евгений Григорьев

Для этих целей на МУП «ЯПАК» закупят 15 автобусов.

Весной мэрия планирует получить результаты научно-исследовательской работы по пассажиропотоку. Отмечается, что актуальные и точные цифры позволят грамотно перестроить маршрутную сеть, обеспечить транспортную доступность для всех горожан.

В 2022 году автобусный парк города обновился на 100 машин: 55 автобусов закупили в лизинг для ЯПАК, 35 приобрели частные перевозчики, 10 машин вышли на межгород. Это больше, чем за десять предыдущих лет. Появился новый автобусный маршрут — №100.

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