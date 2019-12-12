Якутяне стали авторами фото эко-активистки Греты Тунберг для обложки журнала Time

Грета Тунберг не просто шведская школьница, она известная всему миру экологическая активистка. В 15 лет Грета начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая бороться с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».

Американский журнал Time признал подростка «Человеком года» и поместил ее изображение на обложку выпуска. Авторами фотографии стали фотографы Якутии, брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы.

Максим Арбугаев – молодой режиссер, призер Московского международного кинофестиваля за лучший фильм конкурса документального кино. Фотограф рассказал о проекте с эко-активисткой в своем Instagram.

- На прошлой неделе мы с сестрой работали над фото и видео съёмкой для обложки журнала TIME. Нам выпала честь снимать Грету Тунберг @gretathunberg, которая стала «Человеком года». Я очень рад, что проект свершился, и что мы сделали его в нашем неизменном тандеме, - написал Арбугаев.