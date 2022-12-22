Фильм якутян брата и сестры Арбугаевых номинирован на премию «Оскар»

Фото: Максим Арбугаев

Академия кинопремии «Оскар» опубликовала шорт-листы в 10 категориях. Среди них в номинации «Документальный короткометражный фильм» в список попала работа якутян Максима и Евгении Арбугаевых «Выход».

Всего в конкурсе в этой категории участвовали 98 кинолент, в шорт-лист попали только 15.

Фильм рассказывает о работе ученого-отшельника Максима Чакилева. Каждый год он приезжает на Чукотку, чтобы исследовать крупнейшее лежбище моржей.

Фото: кадр из фильма

Брат и сестра Арбугаевы родом из поселка Тикси, что стоит на берегу Северного Ледовитого океана. Для фотографа Евгении это ее первый кинодебют, а Максим уже известен своими документальными работами.

Сама 95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.

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