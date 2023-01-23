Дознаватель МЧС: ресторан «Урдэл» парка в Якутске сгорел из-за декоративной свечи

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Утром 14 января в Якутске произошел крупный пожар в ресторане «Высота 160» на территории парка «Урдэл». Его удалось потушить, но в тот же вечер пламя вспыхнуло вновь, и на этот раз здание ресторана сгорело дотла.

О причинах пожаров рассказал старший дознаватель ГУ МЧС РФ по Якутии Базаржап Рабжиров в интервью, посвященном Дню дознавателя.

Cтарший дознаватель Базаржап Рабжиров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Он отметил, что причину первого пожара удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения.

«Искра пошла от декоративной свечи на батарейках. Светодиодные свечи с эффектом „живого пламени“ находились на столе в качестве новогоднего украшения. На видео заснято, как одна из таких свечек потухла (а она была во включенном состоянии). Работники не придали этому значения, все закрыли и ушли», — рассказал Рабжиров.

Через некоторое время свечка вновь начала работать. Потом появился огонь и распространился по всему ресторану. Причины повторного пожара выясняются, но не исключено, что она окажется аналогичной.

«Все экспертизы, исследования назначены. Опрошены все сотрудники ресторана, руководители по тушению пожара. Проверка продолжается», — подчеркнул дознаватель.

Базаржап Рабжиров признался, что такой случай произошел в его практике впервые — что огромное здание могло сгореть из-за декоративной свечки.

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