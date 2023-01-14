В Якутске случился пожар в ресторане парка «Урдэл»

Пожар в ресторане «Высота» тушили почти 50 человек. Фото: t.me/sakhaday

Утром 14 января загорелось здание ресторана «Высота» в парке «Урдэл». В результате ЧП никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов поступил в 09.25, через 9 минут к месту происшествия прибыли пожарные. К моменту их прибытия дым валил со 2 этажа и мансарды.

Огнем повреждено межэтажное перекрытие на общей площади 25 квадратных метров. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Погибших, пострадавших нет.

На ликвидацию пожара привлекались 48 человек личного состава и 10 единиц техники Якутского пожарного спасательного гарнизона

В соцсетях администрация ресторана уведомила гостей об отмене мероприятий, но только на сегодняшний день.

– В связи с непредвиденными обстоятельствами ресторан сегодня не работает. Также все мероприятия на сегодня отменяются. С теми, кто уже сделал брони на сегодня, сотрудники свяжутся в ближайшее время. Приносим свои извинения, – говорится в сообщении.

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