В Якутске на фоне частичной мобилизации увеличились продажи кнопочных телефонов. Рассказываем, какой лучше выбрать

Мобилизованным россиянам можно будет взять с собой в часть только кнопочный телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При частичной мобилизации гражданам России запрещается брать с собой смартфоны, но при этом можно иметь простой кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком время.

Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации. И об этом же напомнил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

Такие правила объясняются соображениями безопасности. Россиянам также напомнили, что ни фотосъемку, ни видеосъемку мест дислокации подразделений производить не разрешается. Поэтому кнопочные телефоны должны быть без камер и без доступа к интернету.

Естественно, что продажи «деревяшек» на фоне частичной мобилизации в России выросли в разы. По сообщению пресс-службы МТС, количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с 16-18 сентября 2022 года.

«КП – Якутия» рассказывает, сколько стоят кнопочные телефоны в Якутске и какой лучше выбрать.

Как обстоит ситуация с продажей кнопочных телефонов в Якутске?

В салонах сотовой связи как такового ажиотажа нет, хотя, например в одном из магазинов «Связной» рассказали, что некоторые покупатели берут дешевые модели пачками по несколько штук. А в магазине «Телмарт» признались, что все подходящие телефоны для армии разобрали.

Цены на кнопочные телефоны в сотовых салонах Якутска. Фото: KP.RU

По словам продавцов, продажи «деревяшек» значительно выросли за последние несколько дней, но нехватки аппаратов или очередей за ними не наблюдается.

В большинстве салонов сотовой связи, таких как МТС, Мегафон, Билайн и магазинах DNS и М-Видео, кнопочные телефоны в продаже есть. Правда, есть нюанс: в некоторых магазинах кнопочные телефоны продают только вместе с сим-картами. Поэтому для покупки нужен будет паспорт. Симка от смартфона, как правило, не подходит.

Цены на кнопочные телефоны в сотовых салонах Якутска. Фото: KP.RU

Продавцы реагируют быстро, когда говоришь, что нужен кнопочный телефон. Они уже в курсе, какие требования предъявляются для армии и сразу рекомендуют самые популярные модели.

Среди самых раскупаемых моделей для мобилизованных они называют легендарную Nokia 105, Philips Xenium, Texet TM. Также популярностью пользуются F+, Itel, Inoi 100, Digma Linx. Эти же модели предлагаются и на сайтах DNS и М-Видео.

Кстати, на сайте DNS при выборе кнопочного телефона можно выбрать фильтр «Для Армии». Соответственно, он выдаст вам только подходящие аппараты без камеры и доступа к интернету.

Цены на кнопочные телефоны в сотовых салонах Якутска. Фото: KP.RU

Средняя цена аппаратов от 500 до 1500 рублей. За эти деньги можно выбрать вполне приличное средство связи, только нужно обратить внимание на характеристики.

Итак, кнопочный телефон для мобилизованного: что выбрать для «полевых» условий

1. Главный момент — емкость батареи. Лучше брать не меньше 2000-2400 мА*ч. Тогда «кнопочник» может продержаться без подзарядки до двух недель. А если телефон будет большую часть времени лежать в «установленном месте», то и дольше. Самые дешевые телефоны с емкостью менее 900 мА*ч рассчитаны на 3-5 дней без подзарядки.

2. Надо обратить внимание на разъем, чтобы можно было воспользоваться любым стандартным зарядником.

3. «Моноблок» - надежнее «раскладушки» и «слайдера». Как правило, это самые неубиваемые модели и в них более емкие аккумуляторы.

4. Специально искать 4G эксперты не советуют. В условиях, когда будут доступны лишь разговоры и SMS, эта опция не особо нужна. Аналогично и с повышенной влагостойкостью, ударопрочностью и т. п. В сложных условиях это не особо поможет, а если телефон будет на хранении в специальном месте в части, то не нужно. Лучше брать самую простую, но проверенную временем модель «без выкрутасов».

5. Обязательно надо обратить внимание на комплектацию. Производители не всегда сейчас снабжают телефон зарядником. Это нужно проверить сразу.

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