Военный комиссар Якутии посоветовал мобилизуемым оставлять смартфоны дома

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В Вооруженных силах РФ в соответствии с законом о статусе военнослужащих запрещено пользоваться смартфоном, заявил на брифинге военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

«Поэтому рекомендуем вам взять с собой простые кнопочные телефоны без камер, без интернета, для того, чтобы вы могли связаться со своими родственниками из воинских частей», — посоветовал Авдонин мобилизуемым.

Военный комиссар отметил, что военнослужащие по нормам довольствия обеспечиваются всем обмундированием и вооружением. Сами мобилизуемые могут принести с собой средства гигиены, туалетную бумагу, полотенца. На первое время можно взять с собой теплые вещи, нательное белье.

«Остальным всем обеспечим, будем выдавать», — заверил Авдонин.

Также военный комиссар указал на необходимость иметь при себе следующие документы: паспорт, военный билет, СНИЛС, а также копию реквизитов для получения денежного довольствия и банковскую карту.

«Обязательно проверьте у себя наличие оснований, подтверждающих вашу отсрочку от призыва по мобилизации. Это в основном касается студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения», — добавил военком.

Закон о запрете смартфонов в армии действует с 17 марта 2019 года. Существует список рекомендованных в армии моделей телефонов для призывников. Можно ориентироваться на него, в 2021 году он был таким:

— Alcatel OT-1009X;

— Alcatel OneTouch 1016D;

— Alcatel OneTouch 1020D;

— Alcatel OneTouch 208;

— Digma LINX A105 2G;

— Nokia 105/Nokia 105 Dual Sim (2013);

— Nokia 105 (2017)/Nokia 105 Dual sim (2017);

— Nokia 1280;

— Nokia 3310 (2000-й год выпуска);

— Philips Xenium 9@9z;

— Samsung E1080i;

— Samsung E1100T;

— Samsung E1200/GT-E1200M;

— Samsung E1272;

— Билайн A105;

— Hummer H2.

В этих телефонах нет возможности использовать фотоаппараты и мессенджеры, которые запрещены по соображениям секретности. Они долго держат заряд, их сложно случайно сломать и стоят не так дорого.

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