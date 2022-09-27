Военный комиссар Якутии заявил, что медкомиссии в военкоматах не предусмотрены

Фото: оперштаб Якутии

При частичной мобилизации медкомиссии в военных комиссариатах не предусмотрены, сообщил во время брифинга 27 сентября военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

Он отметил, что по этому вопросу поступают многочисленные обращения в адрес военкоматов.

– Граждане в кратчайшие сроки направляются на сборные пункты, а затем в воинские части, и только там они проходят медицинский осмотр. Если есть жалобы на состояние здоровья, то необходимо представить соответствующие медицинские документы при прибытии в местный военный комиссариат, – сказал Авдонин.

Он также подчеркнул, что не все специалисты ИТ-компаний и оборонных предприятий подпадают под отсрочку от призыва. Напомним, ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников.

Авдонин рассказал, что все военнослужащие будут обеспечены вещевым довольствием.

– Наши мобилизованные граждане убывают за пределы республики на самолетах военно-транспортной авиации, поэтому здесь организован пункт сбора, где подготовлены места размещения, организовано трехразовое питание. В воинских частях также все предусмотрено, – сказал военный комиссар республики.

Что касается случаев, когда призывают граждан, не подлежащих мобилизации, то Авдонин подчеркнул, что все они будут возвращены домой.

– Военный комиссариат республики плотно работает над этим с органами власти республики. Разбираемся с каждым таким случаем персонально, – добавил он.

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