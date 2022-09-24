«Призванные ошибочно будут возвращены». Глава Якутии поручил минимизировать ошибки при мобилизации

Фото: Андрей СОРОКИН

24 сентября глава Якутии провел совещание по организации мобилизации на территории республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Айсен Николаев напомнил, что с 21 сентября на территории Якутии идет частичная мобилизация граждан во исполнение Указа президента России.

– К сожалению, есть случаи ошибок при мобилизации и призываются те, кто не должен призываться по указу президента. К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырёх детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены, – сказал Айсен Николаев.

Он добавил, что призванных по ошибке уже возвращают с Хабаровска, куда они были доставлены.

– Мы должны сделать сейчас систему двойного фильтра: первую на местах, в районах и вторую – здесь уже на республиканском сборном пункте. Те, кто не подлежит призыву, не должны призываться. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом, – подчеркнул Николаев.

Чтобы минимизировать такие ошибки, Глава поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.

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