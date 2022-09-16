Савва Алексеев не подавал апелляционную жалобу на приговор якутскому блогеру Сусанне Рожиной

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Как уже ранее сообщала «КП – Якутия», 13 сентября вступил в силу приговор Якутского горсуда от 26 августа блогеру Сусанне Рожиной. Сама подсудимая его не обжаловала.

Обновление. Ранее опубликованная информация о том, что Савва Алексеев подавал апелляционную жалобу, является некорректной. Дело в том, что в картотеке уголовного дела на сайте Якутского горсуда до сих пор отмечено, что поступила апелляционная жалоба, поэтому была допущена неточность.

Как пишет Sakhaday, адвокаты Саввы Алексеева подавали не апелляционную жалобу на приговор блогеру, а ходатайство на ознакомление с материалами уголовного дела.

Редакция «КП – Якутия» приносит извинения Савве Алексееву и его родным за публикацию недостоверной информации.

Напомним, что 28 июня Алексеев и директор «Крытого рынка» Якутска Буянто Дондупов были задержаны по подозрению в вымогательстве 15 миллионов рублей у предпринимателя Мирзахида Кудайназарова, хозяина торговой сети «Best». Сейчас они находятся в СИЗО.

По данным СМИ, их задержание связано с показаниями Рожиной, которая, заключив сделку со следствием, «сдала их с потрохами».

Сама Рожина приговорена к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство 50 миллионов рублей, которые она вымогала у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой. Судья также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.

Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием.

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