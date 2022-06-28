В Якутске задержали банду вымогателей под руководством бывшего силовика

Фото: МВД Якутии

В Якутске задержали преступную группу вымогателей, которая требовала 15 миллионов рублей от местного бизнесмена. Издание Arcticpost сообщает, что были арестованы представитель Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД Савва Алексеев и директор Крытого рынка Якутска Буянто Дондупов.

Вместе с Алексеевым и Дондуповым в группировку входили еще несколько человек – уроженцев Узбекистана. Сообщается, что при задержании Савва Алексеев был сильно пьян, а в изоляторе ему потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердцем.

Предполагаемым главарем банды издание называет Алексеева, который ранее служил в республиканском УФСБ. Ранее его уже обвиняли в попытке мошенничества, но в 2021 году Московский горсуд отменил приговор Солнцевского районного суда, который якобы был составлен с нарушениями.

Прошлый эпизод вымогательства экс-силовика был связан со строительной компанией «Дорисс» – Алексеев представлялся бывшим помощником главы Якутии и требовал от компании многомиллионные суммы, угрожая срывом приемки дорожных работ.