Социальная столовая Якутска опять на грани закрытия

Фото: Ирина Гузова

Единственная социальная столовая Якутска, даже республики, вот-вот может опять закрыться. Пока заведение проработает до 5 августа. Об этом «КП — Якутия» сообщила его владелица Ирина Гузова.

«Всем доброго дня. Хочу написать, что социальная столовая пока не закрылась. Работаем предварительно до 5 августа, если ничего не изменится в лучшую сторону. Все надеемся, что как-то правительство и депутаты обратят на нас внимание и не дадут загубить этот проект. Пока были только звонки с обещаниями перезвонить во вторник, только не уточнили в каком месяце и году. Мы ждем», — пишет она.

Фото: Ирина Гузова

Женщина поблагодарила окружную администрацию города за продукты и отметила, что впервые мэрия привезла спонсорскую помощь. Кроме того, она выражает признательность гормолзаводу «Молочный дождик», который уже два года помогает столовой и в этот раз тоже не остался в стороне. По словам Ирины, также обещал помочь Мархинский свинокомплекс.

«А вот местные сельхозпроизводители, те, к кому я обращалась, молчат. Конечно, проще продать подешевле или выкинуть, чем помочь людям», — сетует она.

Фото: Ирина Гузова

Владелица заведения очень надеется, что не придется закрываться и отказывать нуждающимся в бесплатном обеде.

«Столовая всегда нуждается в спонсорской помощи. Спасибо всем неравнодушным людям с добрым и отзывчивым сердцем», — заключила она.

Напомним, владелица кафе «Графский берег» Ирина Гузова открыла социальную столовую в 2017 году на собственные средства. В ней она кормит бесплатными обедами одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и др., устраивает для них праздники.

За эти пять лет активистка не раз сталкивалась с трудностями — нехваткой средств, продуктов, рабочих рук и волонтеров. Она писала, что столовая так и не получила ни одного гранта, ни республиканского, ни федерального. «Мне просто уже больше нечего продавать и закладывать. Я не могу в одиночку кормить весь город», — говорила женщина.

Фото: Ирина Гузова

В конце концов в июне текущего года она объявила, что вынуждена закрыть заведение с 1 июля. Спустя несколько дней после закрытия женщина попала в больницу с сильным отравлением. А буквально через пару дней в столовую поступила помощь от нескольких предприятий республики — АО «Якутский хлебокомбинат», супермаркет «Аартык» (ИП Шамаев В.П.), СХПК Сибирь и ООО «Якутский Гормолзавод». Привезли макароны, сахар, гречку, рис, подсолнечное масло, кондитерские изделия, окорочок, молоко, йогурты и кефир. Тогда мэрия писала, что продукты будут поставлять на регулярной основе в течение июля-августа текущего года.

Помочь социальной столовой можно по адресу: Якутск, ул. Новопортовская, 3. Телефон: 8-914-274-39-42.

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