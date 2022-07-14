Макароны, йогурты, окорочок и булочки: предприятия Якутии взялись помогать единственной социальной столовой города

Фото: мэрия Якутска

Сразу несколько предприятий Якутска под кураторством мэрии города оказывают спонсорскую помощь социальной столовой ИП Гузовой И.Б., сообщает окружная администрация.

Первую партию продуктов доставили 12-13 июля. Это макароны, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло, кондитерские изделия, окорочок, молоко, йогурты и кефир.

Отмечается, что в течение июля-августа текущего года продукты будут поставлять на регулярной основе.

Спонсорами выступили АО «Якутский хлебокомбинат», супермаркет «Аартык» (ИП Шамаев В.П.), СХПК Сибирь и ООО «Якутский Гормолзавод».

Фото: NewsYkt

Напомним, единственная социальная столовая Якутска после пяти лет работы закрылась 1 июля, две недели назад. Это стало вынужденным шагом, так как заведение часто сталкивалось с трудностями из-за нехватки средств и рабочих рук. Ее открыла в 2017 году и содержала на собственные средства владелица кафе «Графский берег» Ирина Гузова.

За пять лет работы она накормила бесплатными обедами десятки тысяч нуждающихся жителей Якутска — одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и др., устраивала для них праздники на Новый год и т.п.

Фото: NewsYkt

Вчера стало известно, что Ирина попала с отравлением в больницу. «КП — Якутия» связалась с ее внуком, чтобы узнать, как она себя чувствует и не нужно ли ей что-нибудь. Собеседник ответил, что в данное время с ней все хорошо и ничего не требуется. «Не волнуйтесь», — добавил он.

Социальная столовая находится по адресу: Якутск, ул. Новопортовская, 3.

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