Владелица бывшей социальной столовой Якутска Ирина Гузова попала в больницу

На фото владелица теперь уже закрытой социальной столовой Якутска Ирина Гузова. Фото: yakutskcity.ru

Известная в Якутске общественница Ирина Гузова попала в больницу. Информацию «КП — Якутия» подтвердил ее внук.

«У нее сильное отравление. Сейчас с ней все хорошо», — сказал он.

На вопрос, нужно ли ей что-нибудь, он ответил, что нет. «Не волнуйтесь», — добавил ее внук.

Ирина стала известна своими добрыми, бескорыстными делами — она несколько лет, а точнее с 2017 года, содержала за свой счет единственную в городе социальную столовую и кормила бесплатно одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и других нуждающихся.

Учреждение часто сталкивалось с трудностями из-за нехватки средств и рабочих рук. В октябре 2021 года столовую чуть не закрыли из-за долгов по отоплению в 88 тысяч рублей. В мае 2022 Ирина сообщила «КП — Якутия», что не хватает волонтеров для доставки еды маломобильным гражданам в рабочие дни. Ей нечем было платить за доставку и бензин.

Тем не менее за все время работы столовой тысячи бесплатных обедов получили десятки тысяч нуждающихся жителей Якутска.

Фото: Ирина Гузова

Но в конце концов обстоятельства оказались сильнее, столовая закрылась буквально две недели назад.

«1 июля мы закрываем социальную столовую для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. За пять лет работы даже не допускала мысли о том, что я когда-нибудь скажу такое, и вот этот черный день наступил», — сказала тогда Ирина Гузова.

По ее словам, это пришлось сделать вынужденно, из-за сложившейся ситуации.

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