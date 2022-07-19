«А над городом – желтый дым». Фоторепортаж из задымленного Якутска

Фото: KP.RU

Второй день Якутск возглавляет рейтинг российских городов с самым загрязненным воздухом. Вооружившись фотоаппаратом и медицинской маской, корреспондент «КП – Якутия» прогулялся по улицам столицы республики.

Фото: KP.RU

Едкий запах дыма с утра ощущается на улице. Тряпичная маска не спасает от него.

Фото: KP.RU

Минздрав Якутии рекомендовал не открывать окна и лишний раз не выходить на улицу, особенно это касается детей, беременных женщин и пожилых людей.

Фото: KP.RU

Судя по полупустому центру Якутска, горожане стараются следовать правилам поведения от Минздрава.

Фото: KP.RU

Опустевший постамент памятника Владимиру Ленину, которого перевезли на реставрацию, и и силуэт телевизионной башни.

Фото: KP.RU

Якутск напоминает голливудскую Мексику. Американские режиссеры любят показывать эту страну, насыщая кинокадры желтоватым цветом. Столице Якутии сегодня никакие фильтры не нужны.

Фото: KP.RU

Небо заволокло полностью. Не видно ни облачка, ни кусочка голубого небосклона. По данным синоптиков сегодня в Якутске полный штиль.

Фото: KP.RU

Стоит отметить, что в прошлом году уровень задымленности был выше, и видимость была хуже, чем сейчас.

Фото: KP.RU

По информации Якутского гидрометцентра, столица республики освободится от дыма только после выпадения осадков. В ближайшем времени в центральной Якутии дожди прогнозируются на четверг.

Фото: KP.RU

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