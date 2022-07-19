Ветер не поможет. Дым от пожаров Хабаровского края сохранится в Якутии до первых дождей

Фото: KP.RU

Дым над столицей Якутии появился в понедельник, 18 июля. Это шлейф от дальних пожаров на севере Хабаровского края, и его возникновению способствовал антициклон над территорией Якутии. Он образовался из-за сухой жаркой погоды и циркулирует на больших высотах, сообщает оперштаб республики со ссылкой на Якутское УГМС.

Из-за того, что антициклон находится на высоте, изменение направления и скорости ветра существенно повлиять на ситуацию не сможет. Тем более, что на вечер 18 июля в Якутске был зарегистрирован практически полный штиль. Сам антициклон будет над территорией Якутии в течение всей текущей недели.

Так что якутян, задыхающихся от дыма, могут спасти только дожди. Но первые осадки на этой неделе прогнозируются только в четверг.

Можно сказать, что повторяется прошлогодняя ситуация со смогом, только с одним различием — в этот раз дым принесло из Хабаровского края, а в прошлом году горели леса непосредственно в соседних со столицей региона районах — Намском и Горном.

18 июля управление Роспотребнадзора по Якутии в 9 часов утра провело лабораторный контроль качества атмосферного воздуха по восьми показателям: оксиду углерода, взвешенным веществам, частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду и саже (углероду). По результатам исследований было выявлено превышение ПДК диоксида азота в 1,3 раза (ПДК=0,2 мг/м3). По остальным показателям превышения не выявлено.

Однако согласно данным сервиса IQAir, Якутск сейчас является городом с самым загрязненным воздухом в России. Концентрация PM2.5 в воздухе в столице республики сейчас в 48 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Фото: iqair.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Якутск окутало дымом от лесных пожаров (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.