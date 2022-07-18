Якутск окутало дымом от лесных пожаров

Фото: KP.RU

Утром 18 июля жители столицы республики и близлежащих районов впервые за это лето не увидели чистое синее небо — его затянуло дымом от лесных пожаров.

Конечно, в сравнение с прошлым годом, когда Якутск вошел в список самых загрязненных городов мира, это пока не идет, но уже сейчас, согласно сервису измерения индекса чистоты воздуха, концентрация вредных частиц более чем в 30 раз превышает допустимые ВОЗ.

Фото: iqair.com

В управлении Роспотребнадзора по Якутии в 9 часов утра провели лабораторный контроль качества атмосферного воздуха по восьми показателям: оксиду углерода, взвешенным веществам, частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду и саже (углероду).

«По результатам исследований выявлено превышение ПДК диоксида азота в 1,3 раза (ПДК=0,2 мг/м3)», — сообщили в ведомстве. По остальным показателям превышения не выявлено.

Согласно сообщениям властей, причина задымленности — шлейфа дыма от природных пожаров в Хабаровском крае. Он окутал восточные и центральные части Якутии, и частности Усть-Майский район. Об этом на брифинге заявил заместитель министра экологии Якутии Андрей Коноплев.

Фиолетовой линией обозначены границы субъектов РФ. Фото: оперштаб Якутии

По информации Минэкологии Якутии, по состоянию на 8 часов утра 18 июля в республике действует 51 лесной пожар на общей площади 37 794 га. За сутки потушено 9 возгораний.

Сегодня в Якутске в 9 часов утра зафиксировано плюс 27 градусов, в течение дня температура может достичь плюс 33-35 градусов. Осадков не ожидается.

Фото: t.me/pranyamedia

Роспотребнадзор при задымлении воздуха рекомендует минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери и увлажнять воздух в квартире. Необходимо обеспечить обильное питье и исключить повышенную физическую активность на открытом воздухе. Контактные линзы в «дымную» погоду лучше не носить, этим можно ухудшить состояние глаз.

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