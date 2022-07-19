Полый постамент и более 60 миллионов рублей: что известно о реконструкции памятника Ленину

Фото: KP.RU

Исчезновение с площади памятника Владимиру Ленину удивило многих жителей Якутска на прошлой неделе. «КП – Якутия» заглянула под его постамент и узнала, где будут реставрировать вождя народов.

На чем стоял якутский Ленин

Мало, кто знал, что постамент памятника Владимиру Ленину полый. Каждую весну его заполняла вода, что в условиях вечной мерзлоты пагубно влияет на неустойчивость любых строений. По словам специалистов, даже на глаз было видно, что фундамент начинает наклоняться.

Мало, кто знал, что постамент памятника Ленину полый. Фото: KP.RU

– Происходила оттайка, в результате чего задняя часть фундамента просела назад, а сам памятник накренился вперед, разница составила 20 сантиметров. По проекту реконструкции, новый фундамент будет монолитной плитой, – пояснил Вячеслав Яроев, директор дизайн-студии «Уран», которая является генеральным подрядчиком реставрации.

Столбчатый фундамент памятника Владимиру Ленину. Фото: KP.RU

На прошлой неделе начался демонтаж постамента под руководством дизайн-студии «Уран». Это единственная в Якутии компания, аккредитованная на восстановление памятников, отметили в пресс-службе Минстроя республики.

KP.RU

Согласно заключению экспертов, облицовочные плиты требуется заменить, но при разборе конструкции, стало понятно, многие из них целы. Сейчас рассматривается вопрос о корректировке проекта, чтобы сохранить «родные» плиты памятника и восстановить его в максимально первозданном виде.

Более 60 миллионов рублей требуется на полную реализацию проекта

За 55-летнюю историю памятника дожди, снегопады и грунтовые воды негативно повлияли на прочность несущих железобетонных конструкций памятника, что также могло поспособствовать обрушению памятника. Поэтому в 2018 году памятник огородили и начался поиск финансирования реконструкции.

Трещины на бетонной части постамента. Фото: KP.RU

– В 2019 году госэкспертиза дала положительное заключение проекту реконструкции памятника Владимиру Ленину, который разработала ООО «Наследие». Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составила 63 миллиона рублей, – рассказал руководитель управления городских объектов ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Владимир Жирков.

Он добавил, что в этом году руководством республики выделило 20 миллионов рублей на первоочередные работы: подготовку, демонтаж памятника, постамента и фундамента, работы по устройству фундаментов, возведению постамента памятника и устройству трибун.

Где сейчас памятник Ленина

11 июля 2022 года вокруг Ленина начались подготовительные работы. В ночь на 14 июля, пока горожане спали, скульптуру увезли с главной площади Якутска.

Слева направо: 7 июля, утро 14 июля, вечер 14 июля Фото: KP.RU

Как сообщил заместитель руководителя Департамента по охране объектов культурного наследия Якутии Гаврил Терентьев, 90-тонный кран поднял бронзового Владимира Ленина и вывез из центра города на склад Службы эксплуатационно-технического обеспечения (СЭТО) на Базовом переулке.

– По контракту 2022 года памятник помоют, почистят от коррозии. Подобная реставрация сейчас проходит в Москве на памятнике Минину и Пожарскому, с которого вычистили почти 500 килограмм грязи, коррозии, птичьего помета и т.п. Памятник Ленину находится под охраной государства, поэтому его повреждение или уничтожение карается законом. Он будет отреставрирован и установлен на прежнее место. Ход работ мы держим на контроле, – отметил он.

Постамент без облицовки. Фото: KP.RU

Второй этап проекта начнется в 2023 году, на который запланированы благоустройство и отделочные работы на месте памятника, а также обратный монтаж с возведением фундамента и постамента. До этого памятник Ленину будет храниться на складе и вернется на свое место в будущем году.

Справка «КП»:

Решение поставить бронзовый памятник Владимиру Ленину в Якутске было принято в 1956 году, на следующий год возвели фундамент. Но сразу устанавливать статую весом более пяти тонн побоялись, так как не было известно состояние вечной мерзлоты и ее способности выдержать такую нагрузку. Этот вопрос изучался в течение 10 лет.

Демонтаж облицовочных плит. Фото: KP.RU

25 октября 1967 году памятник был установлен. В 1976 году постановлением министров РСФСР он вошел в число памятников государственного значения. В 90-е из этого списка было исключено много памятников по указу президента России Бориса Ельцина, в том числе потерял этот статус и якутский Ленин. Правительство России рекомендовало зарегистрировать его памятником регионального значения, правда, это случилось только в 2016 году после историко-культурной экспертизы.

Уже в 2016 году было известно, что состояние памятника в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году началась разработка проекта, прошли инженерные изыскания и было признано, что он в аварийном состоянии. Тогда же памятник был огорожен ради безопасности прохожих.

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Все это время не проводилось никаких работ из-за отсутствия финансирования (подробнее)