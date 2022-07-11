27 детей из затопленного якутского села Суордах эвакуировано в Якутск

Фото: пресс-служба «Полярные авиалинии»

27 детей из села Суордах Верхоянского района, где были затоплены все 88 домов, эвакуировано в Якутск, сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Дети сначала были перевезены двумя вертолетами «Полярных авиалиний» из затопленного села в районный центр Батагай, а затем их посадили на самолет Ан-24 «Полярных авиалиний», который довез их до столицы республики.

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В Якутске их поселят в детском лагере Сосновый бор. Всего там подготовлено 200 мест для детей из Верхоянского и Кобяйского районов. Из села Себян-Кюель в Кобяйском районе также эвакуируют 44 ребенка и перевезут их в Якутск. Рейсы ожидаются 12 июля.

Что касается затопленных сел, то в Суордахе наблюдается снижение уровня воды, однако 11 июля вновь прогнозируются сильные дожди, что возможно, повлечет вторую волну паводка. У села Томтор также повышается уровень воды.

В других населенных пунктах, которые попали под угрозу затопления, активно готовятся к худшему развитию событий. В Батагае укрепляется дамба.

Фото: Вести Верхоянья

Напомним, что 9 июля село Суордах Верхоянского района было полностью затоплено, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой.

В настоящее время проводится эвакуация жителей. Часть из них перевезут в Батагай, а других в Якутск. Из Якутска вылетело 20 спасателей Службы спасения и МЧС. Они распределены между населенным пунктами Суордах, Томтор и Бетенкес.

10 июля начало топить села Томтор на реке Дулгалах и Юнкюр на реке Сартан. Сохраняется вероятность затопления еще восьми населенных пунктов. Это села Барылас и Арылахский наслег на реке Сартан. Город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна и село Бетенкес на реке Адыча. Кроме того, 11 июля в районе прогнозируют сильные дожди.

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