В якутском селе Томтор затопило 44 приусадебных участка и два жилых дома

Фото: Вести Верхоянья

В селе Томтор Верхоянского района на 17:00 уровень воды составил 984 см при критических 950 см, затоплено 44 дворовых территории и два жилых дома, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В селе Суордах, где ранее затопило все 88 жилых домов, вода постепенно уходит, но остаются затопленными 85 домов и 88 приусадебных участков. Уровень воды составляет 875 см при критических 780 см.

20 сотрудников Службы спасения Якутии и ГУ МЧС России, прибывших сегодня в Верхоянский район из Якутска, распределены между населенным пунктами.

Фото: Госкомобеспечения жизнедеятельности Якутии

Всего в затопленных селах, а также в населенных пунктах, где есть угроза затопления, сейчас работают 25 спасателей. По пять человек находятся в Суордахе и Томторе, а также еще 10 человек отправились в село Бетенкес на берегу реки Адыча.

Из Суордаха планируется вывезти первых 20 детей и доставить их в Якутск с последующим размещением в летних детских лагерях.

В 17:00 из Якутска вылетел самолёт Ан-26 «Полярных авиалиний», который привез продукты питания, предмет первой необходимости и средства для устранения последствий половодья.

Напомним, что 9 июля село Суордах Верхоянского района было полностью затоплено, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Часть из них перевезут в Батагай, а других в Якутск.

Сохраняется вероятность затопления еще девяти населенных пунктов. Это села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег на реке Сартан. Город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна и село Бетенкес на реке Адыча.

Сейчас в верховьях рек Дулгалах и Сартан уровни воды начинают падать, но ниже по течению уровни еще растут, так как волна продвигается вниз по течению. Кроме того, 11 июля в районе прогнозируют сильные дожди.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что воскресенье дети из пострадавших сел вылетят в Якутск, где проведут летние каникулы в городских лагерях. А всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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