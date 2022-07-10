Три села затопило в Якутии, вертолеты эвакуируют детей в Якутск

Фото: Вести Верхоянья

По состоянию на 20.00 час, в трех селах Верхоянского района уровни воды превысили критические отметки, сообщает республиканский оперштаб.

В Суордах вылетели два вертолета, которые вывезут в Батагай 30 детей и пожилую женщину. Потом они пересядут на самолет и улетят в Якутск. Женщину разместят в санатории, а детей поселят в лагере Сосновый бор.

В Сосновном Бору в Якутске выделено 200 мест. Верхоянский район пока представил список на 28 детей и одного сопровождающего, Кобяйский район – на 40 детей.

Фото: Вести Верхоянья

В селе Томтор Дулгалахского наслега затоплено 34 дома и 88 дворов. Вода превысила критическую отметку, составляющую 950 см, на 46 см.

В селе Суордах (река Дулгалах) вода идет на спад, но уровень на 52 см превышает критическую отметку.

В селе Юнкюр (река Сартан) вода превышает критическую отметку на 22 см.

Вертолеты Ми-8 «Полярных авиалиний» 9 июля доставили в Суордах 400 кг продуктов питания и 60 кг медикаментов. 10 июля двумя самолетами «Полярных авиалиний» в Верхоянский район доставлено 4100 кг груза. Это рацион питания, постельное белье, палатки, печи, лодки, тепловые пушки, мотопомпы, фильтры для воды, генераторы лопаты и др.

Напомним, что 9 июля село Суордах Верхоянского района было полностью затоплено, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Часть из них перевезут в Батагай, а других в Якутск. Из Якутска вылетело 20 спасателей Службы спасения и МЧС. Они распределены между населенным пунктами Суордах, Томтор и Бетенкес.

Сохраняется вероятность затопления еще девяти населенных пунктов. Это села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег на реке Сартан. Город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды на реке Яна и село Бетенкес на реке Адыча. Кроме того, 11 июля в районе прогнозируют сильные дожди.

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