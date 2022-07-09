В селах Верхоянского района, которым угрожает подтопление, объявлен режим повышенной готовности

Фото: "Вести Верхоянья"

В наслегах, расположенных на берегах рек Дулгалах, Сартан и Адыча в Верхоянского района, объявлен режим повышенной готовности, об этом сообщил вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что уже вылетел на вертолете в Кобяйский и Верхоянский районы, где из-за обильных дождей и высокого уровня воды горные реки топят сёла.

Также вице-премьер добавил, что самолёты-зондировщики не работали в затопленных районах.

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