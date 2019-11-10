2019-11-10T12:29:10+03:00
Звезды

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» получил приз FIPRESCI на Международном кинофестивале в Германии

Также дебютная работа режиссера Любови Борисовой получила приз зрительских симпатий
Нинель ГУСЕВА
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Дебютная картина режиссера Любови Борисовой продолжает триумфальное шествие по кинофестивалям.Дебютная картина режиссера Любови Борисовой продолжает триумфальное шествие по кинофестивалям.Фото: Социальные сети
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Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» получил два приза на 29-м Международном кинофестивале Восточно-Европейского кино в Коттбусе, Германия.

Дебютная работа режиссера Любови Борисовой была отмечена призом зрительских симпатий и премией Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

«Отличная новость с утра! Наш фильм «Надо мною солнце не садится» получил два приза на 29-м Международном кинофестивале в Коттбусе, Германия: престижный приз FIPRESCI и приз зрительских симпатий. Фильм продолжает свое победное шествие! Поздравляю всех причастных», - написала на своей странице в соцсети продюсер картины Сардана Саввина.

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе считается главным фестивалем Восточной Европы. Фото: Социальные сети

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе считается главным фестивалем Восточной Европы.Фото: Социальные сети

Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) - международная организация, объединяющая кинокритиков и киноведов. Цель организации – способствовать развитию мирового киноискусства, а также отстаивать интересы профессионалов, пишущих о кино. Жюри, состоящие из членов организации ФИПРЕССИ, действуют на многих международных кинофестивалях и отмечают фильмы специальными премиями.

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе считается главным фестивалем Восточной Европы и одним из лучших фестивалей мира по версии Variety. Впервые он прошел в 1991 году. В программу мероприятия входят картины, продюсер, один из со-продюсеров и/или режиссёр которых должен быть выходцем либо жителем одной из постсоветских стран.

Картина «Надо мною солнце не садится» - обладатель приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и многих других.

Фильм также номинирован на "азиатский Оскар". Фото: Социальные сети

Фильм также номинирован на "азиатский Оскар".Фото: Социальные сети

Также фильм стал одним из пяти номинантов на премию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Азиатско-Тихоокеанской кинопремии Asia Pacific Screen Award. Эту престижную награду называют азиатским Оскаром. Премия присуждается за выдающийся вклад в поощрение и сохранение культурного разнообразия посредством кино.

Победителей объявят 21 ноября в австралийском городе Брисбен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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