2019-08-28T04:02:36+03:00
Звезды

«Надо мною солнце не садится» завоевал гран-при кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

Режиссер Любовь Борисова везет с собой статуэтку в виде мифического крылатого коня и сертификат на один миллион рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Любовь Борисова получила самую высокую награду IV Международного кинофестиваля в Уфе.Любовь Борисова получила самую высокую награду IV Международного кинофестиваля в Уфе.
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Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любовь Борисовой завоевал гран-при – статуэтку в виде мифического крылатого коня и сертификат на один миллион рублей IV Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе.

Стоит отметить, что это дебютная режиссерская работа Любови Борисовой. Гран-При «Серебряный Акбузат» вручил председатель жюри кинофестиваля, артист театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

Этот фильм стал также победителем в номинации «Социальное и мотивационное кино» и получил приз «За лучший игровой полнометражный фильм». Светлая драма с элементами комедии снята по мотивам повести Николая Лугинова «Каменный мыс».

– У вас смерь с улыбкой, с юмором рядом, в обнимку ходят. Потрясающе, когда видишь могилу, и при этом такой свет жизни, вы продлеваете жизнь героя. Вы восхитительно сняли сцену полета, она органично впиталась эта птица-рыба, – вознеслись над обыденностью. Дали нам возможность помечтать и взлететь над самими собой. За оптимизм вашего фильма очень драматичного огромное вам спасибо! Как раз этого луча солнца нам не хватает. Любовь нам дарит Любовь! – прокомментировал первый зритель. – Ваша картина бросает вызов всем жанрам и строениям драматургии, потому что самый великий драматург – это сама жизнь, и если следовать ее мудрости, то как раз и будешь создавать то, что понравится зрителю. Потому что зритель ждет, что ему расскажут о самом-самом главном! Вот Любовь Борисова это сумела! – поделился второй зритель, из видеоотзыва зрителей, который взяла Любовь Борисова во время кинофестиваля.

Кроме того, награда не обошла стороной еще одну якутскую ленту – «Царь Птица». Приз «За лучшую операторскую работу» достался оператору-постановщику Семену Аманатову. Напомним, игра актеров на локации и сцены с орлом снимались отдельно.

В номинации «Национальное и этническое кино» приз «За лучший игровой полнометражный фильм» достался ленте Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», «За лучший игровой короткометражный фильм» - ленте «Изгородь» режиссера Михаил Кулунаков из республики Алтай, приз за лучший документальный фильм – работе «О чем грустит наш дом» Кристеан Гайнета из Башкортостана.

В номинации «Социальное и мотивационное кино» приз «За лучший игровой короткометражный фильм получила лента «Чай» режиссера Шокира Холикова из Узбекистана, «За раскрытие актуальной темы» - работа «Я не хочу быть крестьянином» Танги ле Крас из Франции.

Спецприза Карине Хабировой в номинации «Социальное и мотивационное кино» удостоена лента «Девушка и море» Азизжана Заирова и Мухамеда Мамырбекова из Казахстана. Спецприз имени Амира Абдразакова достался ленте «Султан Агунг» Ханунг Брамантио из Индонезии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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