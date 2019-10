Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» номинирован на азиатский «Оскар»

Победитель и призер многих кинофестивалей, якутский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой номинирован на Asia Pacific Screen Award. Об этом сообщила продюсер Сардана Саввина в своем Фейсбук.

Лента о старике и молодом парнишке вошла в список из пяти номинантов на приз Азиатско-Тихоокеанской кинопремии «Cultural Diversity Award Under The Patronage of UNESCO» (премия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) присуждается за выдающийся вклад в поощрение и сохранение культурного разнообразия посредством кино).

- Якутское кино уже в третий раз представляет Россию в этой номинации: "Костёр на ветру"(Bonfire), 2016, "Тойон кыыл" (The Lord Eagle), 2018. Примечательно, что я работала во всех трех проектах в качестве продюсера и продюсера по продвижению. Горжусь саха кино! Горжусь коллегами! Благодарю всех, кто всегда помогает нашему кино! И удачи фильму! А вдруг, наконец, получим премию, - написала Сардана.

Список претендентов. Фото: asiapacificscreenawards.com

Азиатско-Тихоокеанская кинопремия начала свое существование в 2007 году и сейчас считается «азиатским Оскаром». Победителей объявят 21 ноября в австралийском городе Брисбен.