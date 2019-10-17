2019-10-17T05:13:06+03:00
Звезды

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» номинирован на азиатский «Оскар»

Об этом сообщила продюсер Сардана Саввина
Ольга Донская
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Фильм номинировали на премию ЮНЕСКО.Фильм номинировали на премию ЮНЕСКО.
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Победитель и призер многих кинофестивалей, якутский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой номинирован на Asia Pacific Screen Award. Об этом сообщила продюсер Сардана Саввина в своем Фейсбук.

Лента о старике и молодом парнишке вошла в список из пяти номинантов на приз Азиатско-Тихоокеанской кинопремии «Cultural Diversity Award Under The Patronage of UNESCO» (премия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) присуждается за выдающийся вклад в поощрение и сохранение культурного разнообразия посредством кино).

- Якутское кино уже в третий раз представляет Россию в этой номинации: "Костёр на ветру"(Bonfire), 2016, "Тойон кыыл" (The Lord Eagle), 2018. Примечательно, что я работала во всех трех проектах в качестве продюсера и продюсера по продвижению. Горжусь саха кино! Горжусь коллегами! Благодарю всех, кто всегда помогает нашему кино! И удачи фильму! А вдруг, наконец, получим премию, - написала Сардана.

Список претендентов. Фото: asiapacificscreenawards.com

Список претендентов. Фото: asiapacificscreenawards.com

Азиатско-Тихоокеанская кинопремия начала свое существование в 2007 году и сейчас считается «азиатским Оскаром». Победителей объявят 21 ноября в австралийском городе Брисбен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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