Якутское «ведро на колесах» будет работать в Домодедово и на Рижском вокзале

«Ведро на колесах» из Якутска – робот-уборщик VeDroid – будет работать в московском Домодедово и на Рижском вокзале. Во время презентации заказчикам разработка специалистов Северо-Восточного федерального университета обошла своих прямых конкурентов из Швейцарии и Японии.

На презентации в международном аэропорту Домодедово.Фото: Из личного архива героя публикации

По словам одного из «отцов» VeDroid Николая Потапова, все дело в низкой стоимости якутского робота: при схожей «начинке» и технологическом решении они стоят в разы дороже. Московские компании сами вышли на создателей якутского робота-уборщика – в программе развития аэропорта Домодедово и Рижского вокзала поставлена задача внедрения отечественных разработок. VeDroid полностью сделан в России, и аналогов ему пока нет.

- Презентация прошла очень позитивно. По ее итогам нас пригласили на специализированное тестирование промышленных экземпляров VeDroid в Домодедово и на Рижском вокзале. Оно начнется со следующего года и займет 2-3 месяца. За это время нам надо понять объемы и специфику работы на столь крупных объектах, чтобы при необходимости внести доработки в систему, а заказчикам – обучить персонал и получить обратную связь, - отметил Николай Потапов.

За последние два года изменился внешний вид "ведра на колесах", а в конструкцию было внесено более 400 изменений.Фото: Из личного архива героя публикации

Якутский робот-уборщик создан для производственных помещений большой площади и может работать без подзарядки 2 часа. Энергию робот получает от гелиевых аккумуляторов – такие же используются в больших солнечных панелях. Для уборки площади 4000 кв.м. он использует 40 литров воды. При этом менять ее не нужно – VeDroid очищает воду сам и повторно использует.

За последние два года в конструкцию было внесено более 400 изменений. Планируют внедрить функцию оптической дезинфекции: на корпусе робота будут установлены специальные лампы, уничтожающие бактерии после влажной уборки. По словам разработчиков, это очень нужный, понятный и надежный продукт – как автомат Калашникова.

Молодые якутские предприниматели работают без крупных инвестиций. В марте 2019 года они стали финалистами и обладателями гран-при регионального этапа Open Innovations Startup Tour, получив спецприз от Ассоциации IPChain — право на депонирование объекта интеллектуальной собственности. Ребята также получили приглашение на самую крупную в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village в «Сколково» и стали резидентами фонда. В составлении бизнес-планов помогает Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики Саха (Якутия), с сертификацией, патентированием и получением лицензионных соглашений -Республиканский центр инжиниринга при технопарке Якутия. Сейчас создатели VeDroid работают над собственным брендом и товарным знаком.

В марте 2019 года ребята стали обладателями гран-при регионального этапа Open Innovations Startup Tour.

Останавливаться на достигнутом создатели якутского робота-уборщика не собираются. Они уже заключили контракт на поставку роботов в Казахстан и Уральский федеральный округ. Там разработку планируют применять для чистки бассейнов и окон небоскребов в аэропортах, моллах и паркингах.

Кроме того, бизнес-проект VeDroid вышел в финал конкурса технологических стартапов Business Priority в рамках V Восточного экономического форума. Присвоение проекту статуса «Business Priority» означает, что он получает продвижение, стратегический консалтинг, поиск и привлечение инвестора в экосистеме фонда «Росконгресс», где присутствуют все секторы экономики, регионы, уровни власти и институты развития.

Ребята планируют построить в Якутске завод полного цикла, матрицу которого можно будет масштабировать по лицензии в любую точку мира.

- Рынок клининга на планете пока охвачен промышленными роботами всего на 0,001. Так что есть куда расти и развиваться, - говорит Николай.

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