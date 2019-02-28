2019-02-28T09:13:34+03:00
Общество

Быстрее, чище, умнее: в Якутии придумали полностью автономного робота-уборщика

Он относительно невелик и может самостоятельно решать целый ряд оперативных задач
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Чтобы передвигаться, обходить препятствия и ориентироваться в пространстве, человек ему не нужен.Чтобы передвигаться, обходить препятствия и ориентироваться в пространстве, человек ему не нужен.
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Даже в «Сколково» полы моют люди. А в Якутии придумали роботов, которые могут автоматизировать этот рутинный труд. В чувстве юмора разработчикам не откажешь – своего уборщика они назвали «Ведроид».

ЧЕЛОВЕК ЕМУ НЕ НУЖЕН

Это совместная разработка ученых Северо-восточного федерального университета и инженеров-конструкторов компании «Автономные технологии» - резидентов Технопарка «Якутия». В июне 2018 года они собрали промышленный прототип, способный производить влажную уборку больших горизонтальных поверхностей – до тысячи квадратных метров. Он моет пол с помощью валиковых щеток и всасывающей балки, оснащен баками для чистой и грязной воды и турбиной.

В отличие от аналогов якутский робот относительно невелик – его размеры 70х60х60 сантиметров. При этом «VeDroid» может самостоятельно решать целый ряд оперативных задач: чтобы передвигаться, обходить препятствия и ориентироваться в пространстве, человек ему не нужен. Он оснащен микроконтроллером «Arduino», который отвечает за передвижение. Навигацию и ориентирование в пространстве обеспечивает микрокомпьютер «Raspberry PI».

Эта полностью автономная, беспроводная рабочая пчелка может мыть пол целый час без перерыва. Энергию робот получает от гелиевых аккумуляторов – такие же используются в больших солнечных панелях. Кроме того, ведроиды могут объединяться и работать группами, используя роевое мышление. С этими умнейшими насекомыми робота роднит и яркая черно-желтая «окраска».

Полевые испытания роботов прошли летом 2018 года в стенах родного университета - «Автономные технологии» выиграли тендер на проведение влажной уборки СВФУ. Пока три опытных образца намывали полы корпуса факультетов естественных наук и прилегающую территорию, разработчики проводили замеры и испытания.

КЛИМАТ – ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ, РАЗРАБОТКИ – КРУТЕЙШИЕ

Первый крупный контракт на поставку ста роботов «Автономные технологии» подписали с Казахстаном. Презентация в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане прошла успешно – на предприятие буквально посыпались заказы. Всю технику, которая была в наличии, даже экспериментальную, скупили представители Уральского федерального округа. Более того – они заключили с якутянами контракты на пару лет вперед. Несколько сотен роботов нужно изготовить уже в этом году.

И несмотря на то, что в Казахстане им поступило очень выгодное предложение по строительству завода, ребята хотят развивать производство на родной земле.

Наша мечта – сделать «VeDroid» узнаваемым во всем мире брендом, как «Pampers», «Xerox» или «КАМАЗ».

Наша мечта – сделать «VeDroid» узнаваемым во всем мире брендом, как «Pampers», «Xerox» или «КАМАЗ».

- Жизнь в экстремальном климате диктует свои, довольно жесткие условия. У человека, рожденного на Крайнем севере, в генотипе есть молекулы ДНК, отвечающие за выживание. В таких сложных климатических условиях люди быстрее соображают, экономно используют ресурсы и успешно объединяются с другими – иначе на Севере никак. Сейчас представление о Якутии меняется – о нас заговорили, как о родине крутейших разработок, а не просто как о месте, где очень холодно. Мы гордимся, что живем и работаем в республике, где инновации – не что-то недостижимое, о чем только в СМИ пишут. У нас очень развито IT-предпринимательство, и руководство республики, а это важно, поддерживает отрасль не только на бумаге. Уверен, когда интернет дойдет даже до самых маленьких якутских сел, IT-компаний в республике станет в два раза больше. И уж если ты смог «раскрутиться» здесь - «выстрелишь» где угодно, - говорит директор «Автономных технологий» Николай Потапов.

СДЕЛАТЬ «VEDROID» МИРОВЫМ БРЕНДОМ

Как истинные изобретатели, ребята постоянно что-то улучшают, «прокачивают» технические характеристики – чтобы ведроид быстрее ездил и лучше мыл, расширяют функционал. Так, они планируют снабдить робота оптическим излучателем для уничтожения бактерий. Если все получится, они будут не просто мыть, но и дезинфицировать поверхность. В разработке и станция обслуживания роботов, которая позволит заряжать и чистить сразу несколько аппаратов.

- Последние два года мы работали над тем, чтобы максимально упростить нашу разработку – за это время ведроид пережил более 400 изменений. Это очень нужный, понятный и надежный продукт – как автомат Калашникова. Наша мечта – сделать «VeDroid» узнаваемым во всем мире брендом, как «Pampers», «Xerox» или «КАМАЗ», - говорит Николай Потапов.

«Начинка» ведроидов – абсолютный интернационал. Программное обеспечение написали специалисты якутского IT-парка и Северо-Восточного федерального университета. Лазерное оборудование и микрокомпьютеры – из Гуанчжоу: разработчики заключили договоры с китайскими заводами напрямую. Щетки и двигатели заказывают в России. Внутренности робота защищает стальная «скорлупа», которой может выдержать серьезные нагрузки. Ее делают в Якутске, как и внешнее пластиковое покрытие корпуса.

В ближайшее время в Якутске появится завод полного цикла по производству роботов.

КСТАТИ

Из Якутии, где проживает меньше миллиона человек, вышли две международные IT-компании с миллиардными оборотами. В декабре 2018 года в столице республики открылся единственный на Дальнем Востоке IT-парк мирового уровня – подобные есть лишь в трех городах России.

Наибольшая активность в сфере IT на Дальнем Востоке по количеству и качеству стартапов наблюдается именно в Якутии. В 2019 году столица республики уже во второй раз станет участником стартап-тура фонда «Сколково». Якутск - единственный дальневосточный город, который примет у себя это крупнейшее мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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