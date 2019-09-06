Инвестор для робота-уборщика: 4 якутских проекта вышли в финал конкурса Business Priority на ВЭФ

Четыре якутских бизнес-проекта вышли в финал конкурса технологических стартапов Business Priority в рамках V Восточного экономического форума.

Более ста компаний приняли участие в питч-сессии, по итогам которой были отобраны семь проектов-финалистов. В их числе разработки резидентов «Технопарка Якутия» Николая Потапова - «VeDroid» и средства защиты от холодового повреждения на основе природных криопротекторов от Натальи Ли.

- Наша миссия заключалась в том, чтобы найти инвесторов, - компанию, которая бы вложилась в наш проект. Мы успешно справились с этой задачей, сейчас ведутся переговоры. Все хотят вкладываться в инновации, в экспорт, но всё зависит от роста динамики в компании. Те, кто идет в инновационный бизнес, должны отталкиваться от продуктивности, – отметил Николай Потапов.

Проект «Business Priority» – это новая форма управления инновациями. Отбор проектов происходит четыре раза в год в рамках конкурсов. Присвоение проекту статуса «Business Priority» означает, что он получает продвижение, стратегический консалтинг, поиск и привлечение инвестора в экосистеме фонда «Росконгресс», где присутствуют все секторы экономики, регионы, уровни власти и институты развития.

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