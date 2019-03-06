В Якутске награждены победители регионального этапа Startup Tour

В Якутске прошло награждение финалистов регионального этапа Open Innovations Startup Tour. 28 финалистов со всего Дальнего Востока поборолись за главный приз 300 000 рублей.

Победители трека информационных технологий:

1 место - Николай Потапов, МИП «Автономные технологии», проект “VeDroid”.

2 место - Матвей Сметанко, компания Smartual, проект «Обучение детей робототехнике в виртуальной реальности».

3 место - Егор Мандаров, компания RunGO Team, проект «RunGO».

Победители трека индустриальных и энергетических технологий:

1 место - Владислав Болдырев, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, проект «Sunny Frost».

2 место - Константин Цой, компания «Флеймлаб», проект «Когенерационный тепло и электрогенератор для автономного энергобеспечения».

3 место - Афанасий Дьяконов, проект «Нанокомпозитные материалы уплотнительного назначения для условия Крайнего Севера».

Победители трека биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве:

1 место - Мира Саввина, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, проект «Тест-система на основе биочипа для выявления носительства генетических заболеваний Sakha-Biochip».

2 место - Леонид Жожиков, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, проект «MyLiver – биотехнологический модуль гемофильтрации с функцией печени».

3 место - Андрей Осаковский, компания «Криопротект», проект «Средство защиты кожи от обморожения «Freeze protect».

Победителям конкурса Николаю Потапову, Владиславу Болдыреву и Мире Саввиной вручили специальные призы от Ассоциации IPChain — сертификаты на членство в клубе n’RIS, дающие право на депонирование объекта интеллектуальной собственности.

Все девять финалистов регионального этапа Open Innovations Startup Tour в Якутске, получили приглашение на самую крупную в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, которая состоится в конце мая в «Сколково».

Главный приз — 300 тысяч рублей — по итогам гранд-финала выиграл Николай Потапов, генеральный директор МИП "Автономные технологии" с роботом-уборщиком “VeDroid”.

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