Из-за низкого уровня воды в реке Лене в столице Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписала глава города Сардана Авксентьева.

Как говорится в тексте документа, режим ЧС вводится «в связи с сохраняющимися уровнями воды ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство на реке Лена у Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населению города». Распоряжением предусмотрен целый комплекс мероприятий для обеспечения водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий, надлежащего уровня противопожарной безопасности и т.д.

Помогут дноуглубительные работы

Руководству городского «Водоканала» поручено рассмотреть вопросы обеспечения достаточного водоснабжения населения и предприятий Якутска. Сейчас специалисты предприятия заканчивают разработку проектной документации по углублению прорези в песчаной косе в русле реки напротив водозабора для беспрепятственного доступа воды из реки Лены к чаше водозабора. Работы начнутся в середине сентября – раньше, чем в предыдущие годы.

На лодочной станции Якутска.Фото: Социальные сети

Как сообщил «КП в Якутии» представитель «Водоканала» Павел Танин, в настоящее время уровень воды в реке Лене на 2,5 метра ниже многолетней нормы для этого времени года и выше зимнего минимума всего на 1,3 метра. «Если такие уровни воды сохранятся до образования ледостава (октябрь-ноябрь), создастся угроза прекращения поступления воды в ковш водозаборных и водоочистных сооружений АО «Водоканал», под угрозой окажется бесперебойное и качественное водоснабжение города», - прокомментировали в компании.

С мая 2019 года по договору с «Водоканалом» акваторию реки Лена вблизи водозаборных и водоочистных сооружений Якутска изучали научные сотрудники МГУ имени М.В.Ломоносова. Исследования показали, что в таких условиях для бесперебойного и качественного водоснабжения столицы республики необходимо проведение дноуглубительных работ – расширение не менее чем в 2 раза прорези в песчаной косе напротив комплекса. Вопрос о выделении средств на проведение этих работ должно решить правительство республики.

Как в Якутске побили антирекорд

Обмеление реки Лена в районе Якутска наблюдается с августа. Подобные явления, так называемая летне-осенняя межень, происходят из-за малоснежности и сухого лета. Обычно это случается в конце августа-начале сентября, но в этом году произошло раньше. Сильное обмеление в районе Якутска объясняется тем, что в этом месте у реки очень широкое русло.

Проектная отметка уровня воды в районе Якутска, лимитирующая судоходство, составляет минус 115 см. Как сообщила «КП в Якутии» ведущий гидролог группы гидропрогноза Якутского УГМС Алена Неустроева, в настоящее время уровень воды в реке Лене у Якутска составляет минус 180 см, что на 65 см ниже проектной отметки, лимитирующей судоходство. При этом, еще 4 дня назад, 30 августа, уровень воды составлял минус 168 см.

По данным на 2 сентября, уровни воды ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство, сохраняются на трех участках реки Лена.

В этом году 20 августа в реке Лена у Якутска наблюдался самый минимальный уровень воды - минус 241 см. Таким образом, был побит печальный рекорд 34-летней давности: 24-25 августа 1985 года он составлял минус 229 см.

По данным на 2 сентября, уровни воды ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство, сохраняются на трех участках реки Лена: у Якутска, на участке Крестовское – Ленск и Жиганск – Хабарово.

О предстоящей сложной навигации из-за маловодья в верховьях Лены заговорили еще весной 2019 года. В Минтрансе региона отмечали, что сложности связаны с гидрологическими условиями в верховьях реки и нехваткой земснарядов, которые фактически не получали 30 лет. Всего по рекам Якутии в навигацию планируется завезти около 3 млн тонн грузов, из них 1,28 млн тонн — для жизнеобеспечения населения республики.

Специалисты связывают обмеление реки Лены с участившимися лесными пожарами и вырубкой лесов.

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