Маловодье осложнит навигацию в Якутии
Навигация в Якутии началась 4 мая. В этом году ее осложнит маловодье.
Как и в 2018 году, на верхней Лене уровни воды будут незначительные. «По гидрологическим условиям, особо большой воды на длительный период на малых реках ожидать не стоит», — отметил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников.
Необходимо не только подготовить весь флот судоходных компаний, но и уделить внимание его безопасному отстою в период прохождения ледохода, обеспечить судовую обстановку на реках, законтрактовать транспортировку на места назначения топливно-энергетических ресурсов, продовольствия и горюче-смазочных материалов.
Всего в Якутию планируется завезти по рекам около 3 млн тонн грузов, из них 1,28 млн тонн — для жизнеобеспечения населения республики.
ИСТОЧНИК KP.RU