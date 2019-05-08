2019-05-08T03:12:48+03:00
Общество

Маловодье осложнит навигацию в Якутии

Планируется завезти по рекам около 3 млн тонн грузов
Нинель ГУСЕВА
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Каждый год навигация проходит в разных гидрологических условиях.Каждый год навигация проходит в разных гидрологических условиях.Фото: ЯСИА
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Навигация в Якутии началась 4 мая. В этом году ее осложнит маловодье.

Как и в 2018 году, на верхней Лене уровни воды будут незначительные. «По гидрологическим условиям, особо большой воды на длительный период на малых реках ожидать не стоит», — отметил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников.

Необходимо не только подготовить весь флот судоходных компаний, но и уделить внимание его безопасному отстою в период прохождения ледохода, обеспечить судовую обстановку на реках, законтрактовать транспортировку на места назначения топливно-энергетических ресурсов, продовольствия и горюче-смазочных материалов.

Всего в Якутию планируется завезти по рекам около 3 млн тонн грузов, из них 1,28 млн тонн — для жизнеобеспечения населения республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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