На реке Лена зафиксирован рекордный уровень спада воды

2019 год стал рекордным по падению уровня воды в реке Лена у Якутска.

19 августа в 08:00 уровень воды возле столицы республики составил минус 238 см над нулем графика поста. До этого самый низший показатель уровня воды в период открытого русла наблюдался 24 и 25 августа 1985 года, тогда он составил минус 229 см. Также уровни воды ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство, отмечаются на реке Лене у Ленска на участках Солянка — Якутск — Сангары, а также на реке Алдан у Томмота и на Яне ниже реки Адычи.

22 и 23 августа прогнозируется подъем уровня воды в центральных районах.

– Обмеление реки Лены происходит в среднем один раз в 10-15 лет. К сожалению, никак на это повлиять невозможно. Также нереально как-то искусственно поднять уровень воды. Многое зависит от дождей, – сообщил YakutiaDaily замначальника гидрометцентра Якутии Вячеслав Шехиров.

По его словам, обмеление больше всего влияет на судоходство. Чтобы не сесть на мель, судам придется брать меньше груза, чем обычно.