Эллэй для создателя "Игры престолов": народный Оскар от жителей Якутии вручили помощнице писателя

Народный Оскар от якутских поклонников «Песни льда и пламени» вручили помощнице писателя Джорджа Мартина. Финальной точки в своем путешествии из Якутска до Санта-Фе, штат Нью Мехико, он достиг спустя месяц.

Народная премия - она от души

Миссию доставить статуэтку в кинотеатр Джона Мартина «Jean Cocteau» взяли на себя якутяне Жанна и Дмитрий Ушкановы, которые живут в Канаде. За это время Эллэй пересек океан, побывал в Москве, Нью Йорке (есть даже традиционное фото на фоне Статуи Свободы), Нью Джерси, Оттаве (Канада), на побережье Тихого океана и в Сан-Франциско.

И я тут был: традиционное для Большого Яблока фото на фоне статуи Свободы.Фото: Социальные сети

Якутский народный Оскар перевозили в резной деревянной упаковке, которая сама по себе – произведение искусства. Было очень много вопросов от офицеров на границе: что это, зачем, кому, для чего, от кого и почему именно ты его везёшь? Просили открыть, распаковать, показать, подержать, но в итоге все закончилось хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/725408" frameborder="0"></iframe> Якутский народный Оскар вручили помощнице Джорджа Мартина..За месяц статуэтка преодолела путь от Якутска до Санта Фе.

Статуэтку передали очаровательной помощнице писателя Джанет Северанс. К сожалению, самого Джорджа Мартина в тот день не было в городе. Он передал для всех участников команды создателей статуэтки сувениры и обещал снять благодарственнее видео, как только получит «Эллэя». Для гонца, который привёз статуэтку в Санта Фе, создатель «Песни льда и пламени» подписал свою книгу.

За доставку статуэтки создателю "Песни льда и пламени" отвечали якутяне Жанна и Дмитрий Ушкановы.Фото: Социальные сети

- Здорово, что частичка Якутии и любовь фанатов проделала такой путь, объединив стольких людей! Народная премия «Эллэй» – она от души, у меня порой рука не поднималась писать это слово в кавычках. Статуэтка создаётся в единственном экземпляре, и оттого она прекрасна. Каждый человек, который хоть немного был вовлечён в этот процесс от идеи до воплощения, от презентации до доставки, внёс частичку своей души, - написала Жанна Ушканова в своем Инстаграм.

Теория шести рукопожатий в действии

Главным принципом доставки народной премии автору саги «Песнь Льда и Пламени» стала теория шести рукопожатий в действии. Это социологическая теория, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей).

В Якутске автор проекта Татьяна Егорова передала Эллэя куратору совместной МВА-программы МГИМО и Британской высшей школы дизайна Дарье Ядерной. С ее помощью Эллэй пересёк границу и проделал путешествие из России в США. В Большом яблоке он попал в руки якутянки Ольги Тогуллаховой, которая живет в Нью Джерси, и уже от нее – к семье Ушкановых.

Каждый, кто сдал серебро для статуэтки, получил сертификат и памятный сувенир.Фото: Нинель ГУСЕВА

Материалы для статуэтки Джорджа Мартина (серебро, золото, мамонтовая кость, латунь, обсидиан, сталь) были собраны фанатами, статуэтку изготовила целая команда якутских мастеров. Финальным «аккордом» стало нанесение гравировки на подставку. Надпись гласит - «Джорджу Мартину из Якутии с любовью». Массивная, но в то же время довольно изящная 30-сантиметровая статуэтка весит 2,5 кг.

Из Якутии с любовью

Народная премия «Эллэй» вручается деятелям культуры и искусства, которые объединяют мир. Премия носит абсолютно некоммерческий характер и от начала до конца поддерживается только по народной инициативе. По замыслу авторов, абсолютно любой человек на Земле может принять участие в ее изготовлении или доставке.

Стена существует - так подписали эту фотографию на странице поклонников Игры престолов. Фото Олега Николаева.Фото: ЯСИА

Статуэтка изготовлена по образу стража стены Джона Сноу. И это не случайно – в Якутии есть своя, настоящая «стена» - Ленские Столбы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Их удивительное сходство не раз отмечали поклонники сериала со всего мира.

Леонардо ди Каприо поблагодарил якутских фанатов на своей странице в Instagram.Фото: Социальные сети

В 2016 году эта же инициативная группа провела акцию «Оскар для Лео». Обладателем народной награды стал звезда Голливуда, актёр Леонардо Ди Каприо. Впоследствии он поблагодарил якутян за поддержку на своей странице в Instagram.

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