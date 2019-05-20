«Народный Оскар» из Якутии отправится к создателю «Игры престолов»

Совсем скоро из Якутии через Атлантику отправится «народный Оскар» для автора «Песни Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. Об этом инициаторы проекта рассказали в рамках акции «Ночь в музее», которая прошла в Якутске 18 мая.

Работа над народным Оскаром для автора «Песни Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина была закончена 11 апреля. С тех пор инициативная группа была занята решением вопроса доставки статуэтки в США.

Язык до Санта-Фе доведет

Как выяснилось, автор знаменитой книги занимается не только творчеством, но и социальной деятельностью. Так, недавно он приобрёл кинотеатр «Jean Cocteau» в своем родном городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико). С администрацией учреждения и связались якутяне. Там пообещали передать статуэтку лично в руки писателю и даже записали видеообращение для якутских поклонников.

Плащ из стали отлил кузнец Николай Михайлов.Фото: Из личного архива героя публикации

По словам одной из авторов идеи Татьяны Егоровой, в Санта-Фе очень заинтересовались республикой. Сейчас идут переговоры о проведении различных мероприятий на площадке кинотеатра. В их числе – концерт якутской хомусистки Юлианы в июле этого года. Возможно, именно она и вручит Джорджу Мартину «народный Оскар».- Приветствуем из кинотеатра Джорджа Р.Р. Мартина «Жан Кокто» в солнечном Санта-Фе! Джордж хотел бы быть здесь, чтобы самому лично поблагодарить вас, но как вы знаете, он неустанно работает над созданием миров, которые мы все любим и можем стать частью их. От его имени мы благодарим вас за признание его неустанного труда и преданности своему делу. И он с гордостью выставит напоказ статуэтку, которую вы создали для него. Если окажетесь у нас в Санта-Фе, пожалуйста, зайдите к нам в кинотеатр «Жан Кокто», мы примем каждого из вас с любовью, - отметила в видеообращении помощница Джорджа Мартина Дженнифер Северанс.

«Из Якутии с любовью»

Статуэтка «Эллэй – страж Стены» выполнена из серебра, золота, обсидиана и мамонтовой кости. Таким образом якутские поклонники сериала и творчества писателя выразили благодарность создателю «Игр» за подаренный читателям и зрителям волшебный мир.

Статуэтка стала поистине народной, так как приобщиться к ее созданию мог каждый. Чтобы принять участие в акции, люди несли серебряные украшения, из которых и был отлит «Эллэй – страж Стены».

Серебро для создания народной награды собирали всем миром.Фото: Нинель ГУСЕВА

Статуэтка создана по образу героя сериала Джона Сноу, но с якутскими чертами. Ее основная часть отлита из серебра 925 пробы. Фигурка накрыта плащом из стали и установлена на постаменте из латуни и мамонтовой кости. В руках «Стража Стены» - меч из обсидиана, или, как его называют в сериале, «драконьего стекла». На его рукояти — позолоченный древнетюркский знак Солнца, оберегающий его владельца от сил зла, дарующий силу и веру в лучшее.

Якутские поклонники творчества писателя выразили благодарность за созданный им волшебный мир.Фото: Из личного архива героя публикации

Финальным «аккордом» стало нанесение гравировки на подставку. Надпись гласит - «Джорджу Мартину из Якутии с любовью». Общий вес статуэтки – около трех килограммов.

Кому достанется третий якутский Оскар?

У Якутии есть еще кое-что общее с «Игрой престолов». Стена из вымышленного мира, в котором происходит действие сериала, имеет свое реальное воплощение в республике. Это национальный природный парк Ленские столбы, который поражает сходством и вызывает восхищение фанатов сериала со всего мира.

Авторами идеи стали скульптор Николай Чоччасов, филологи и сценаристы Татьяна Егорова, Гела Красильникова и Виктория Дегтярева.

Авторы идеи Николай Чоччасов, Гела Красильникова, Татьяна Егорова и Жанна Скрябина.Фото: Из личного архива героя публикации

В 2016 году эта же инициативная группа провела акцию «Оскар для Лео». Обладателем народной награды стал звезда Голливуда, актёр Леонардо Ди Каприо.

Пока решался вопрос с транспортировкой, увидеть статуэтку мог каждый - «Эллэй – страж Стены» был выставлен в музее «Россия – моя история» вместе с копией «Оскара для Лео».

"Народный Оскар" от якутян для Джорджа Мартина..Совсем скоро награда от якутских поклонников "Песни льда и пламени" пересечет Атлантику и будет вручена писателю.

В рамках акции «Ночь в музее» члены инициативной группы намекнули, что в скором будущем возьмутся за создание третьей награды. Правда, кому она будет предназначаться, пока неизвестно.

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