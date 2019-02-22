2019-02-22T14:50:31+03:00
Общество

#Настоящийфанат: якутские поклонники «Игры престолов» готовят для создателей сериала народный «Оскар»

Статуэтку планируют отлить из серебра, подставка будет изготовлена из мамонтового бивня
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Для изготовления статуэтки будут использованы серебро, сталь, обсидиан и мамонтовая кость.Для изготовления статуэтки будут использованы серебро, сталь, обсидиан и мамонтовая кость.
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Якутские фанаты «Игры престолов» (Game of Thrones) планируют подарить создателям сериала народный «Оскар». Свою акцию они назвали #Настоящийфанат.

Для изготовления статуэтки будут использованы серебро, сталь, обсидиан и мамонтовая кость. Кому именно она предназначена – пока тайна.

Авторы идеи Николай Чоччасов, Гела Красильникова, Татьяна Егорова и Жанна Скрябина.

Авторы идеи Николай Чоччасов, Гела Красильникова, Татьяна Егорова и Жанна Скрябина.

Над изготовлением «народного Оскара» работает скульптор Николай Чоччасов. Пока есть только первоначальный макет. Инициативную группу - преподавателей Арктического института культуры и искусства Татьяну Егорову, Гелу Красильникову и Жанну Скрябину - вдохновил образ дозорных Стены, стоящих на страже мира людей.

Фигуру мужчины с мечом планируют отлить из серебра, подставка будет изготовлена из мамонтового бивня. По замыслу авторов, рукоять меча будет украшать гравировка с якутской национальной символикой. Также планируется использовать обсидиан – прообраз «драконьего стекла» из сериала.

- «Игра престолов» открыла новую страницу в истории телевидения, захватила весь мир и стала феноменом современной культуры. Мы, жители самого холодного обитаемого региона планеты, как никто другой знаем, что такое настоящий мороз. Для нас словосочетание «зима близко» - не просто слова. В преддверии выхода последнего сезона мы хотим от имени всех якутян поблагодарить создателей сериала за подаренный зрителям волшебный мир, - отметила Татьяна Егорова.

В 2016 году эта же творческая группа стала инициатором акции «Оскар для Лео».

В 2016 году эта же творческая группа стала инициатором акции «Оскар для Лео».

Надо отметить, что в 2016 году эта же творческая группа стала инициатором акции «Оскар для Лео». На создание точной копии награды американской киноакадемии для голливудского актера Леонардо ди Каприо ушло около 1,4 кг серебра и четырех граммов золота. Драгметалл собирали всем миром – свои украшения для благой цели отдали более ста жительниц Якутии.

Будет ли организован сбор драгметалла на этот раз, члены инициативной группы пока не решили. Но желающие уже есть – фанатов сериала в республике много, и люди очень хотят стать частью этой акции.

У Якутии есть еще кое-что общее с «Игрой престолов». Стена из вымышленного мира, в котором происходит действие сериала, имеет свое реальное воплощение в республике. Это национальный природный парк Ленские столбы, который поражает сходством и вызывает восхищение фанатов сериала со всего мира.

Поклонники сериала сравнили природный парк Ленские столбы со Стеной. Фото: Михаил Потапов.

Поклонники сериала сравнили природный парк Ленские столбы со Стеной. Фото: Михаил Потапов.

Финальный, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны 14 апреля. Он будет самым коротким из всех и состоять из шести серий.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» создан по мотивам саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера первого сезона прошла 17 апреля 2011 года.

Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов американского телевидения. Канал HBO объявил «Игру престолов» самым успешным сериалом в своей истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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